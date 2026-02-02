Ganadores de una Noche Controversial: Críticas al ICE en el Centro de Atención

Bad Bunny Hace Historia al Ganar el Grammy a Álbum del Año

El artista puertorriqueño se consagra en la 68ª edición de los premios, destacando por su mensaje político.

Bad Bunny ha marcado un hito en la música en español al alzarse con el Grammy a Álbum del Año en su 68ª edición, un evento repleto de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su disco ‘Debí tirar más fotos’ se convierte en el primer álbum completamente en español en recibir este galardón, superando a gigantes como ‘Mayhem’ de Lady Gaga y ‘Swag’ de Justin Bieber.

Reconocimientos y Premios para Bad Bunny

En una noche memorable, el puertorriqueño también se llevó a casa dos gramófonos adicionales: Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por su tema ‘EoO’.

Kendrick Lamar, Dominante de la Noche

A pesar de los logros de Bad Bunny, Kendrick Lamar se proclamó como el artista más premiado de la velada, logrando cinco premios y estableciendo un nuevo récord al convertirse en el rapero con más Grammys en la historia, sumando un total de 26.

Una Presentación Inolvidable

Lamar ganó el premio a Grabación del Año por su exitosa colaboración con SZA, ‘Luther’. En un momento cómico, Cher confundió el nombre de la canción con el del cantante Luther Vandross. “Para hacerme eco de lo que dijo, de esto se trata la música: Luther Vandross”, comentó Lamar, quien también rindió homenaje al artista a través de un sample en su canción.

Sorpresas de la Gala: Billie Eilish y Lady Gaga

Entre las sorpresas de la noche, Billie Eilish se llevó el Grammy a Canción del Año por ‘WILDFLOWER’, reconociendo su destacado trabajo como autora. Mientras tanto, Lady Gaga amplió su colección de premios con dos nuevos galardones: Mejor Álbum Pop Vocal por ‘Mayhem’ y Mejor Grabación de Música Dance por ‘Abracadabra’.

Un Escenario de Críticas y Protestas

A diferencia del año anterior, donde los discursos políticos brillaron por su ausencia, esta edición se convirtió en un espacio de denuncia tras la muerte de dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis. Artistas como Eilish y Gaga usaron pins reivindicativos, y las reivindicaciones se hicieron eco en los discursos de aceptación.

Mensajes Poderosos en el Escenario

Eilish denunció la situación migratoria en EE.UU., mientras que Bad Bunny sorprendió al iniciar su discurso manifestando su rechazo a ICE: «Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE«. Este poderoso mensaje resonó fuertemente en un contexto social tenso.

El artista agregó: «No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos». Una expresión de amor y lucha contra el odio que polariza a la sociedad actual.

Olivia Dean y el Legado de la Migración

Olivia Dean, quien fue premiada como Mejor Artista Nuevo, también celebró sus raíces migratorias: «Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí sin ellos», expresó en su emotivo discurso.

Así cerró la 68ª edición de los Premios Grammy, un evento que combinó la celebración de la música con una profunda reflexión sobre temas sociales y políticos de actualidad.