Desde este lunes, se abre el tránsito liviano en un tramo crucial de la Ruta 3

Desde este lunes, el acceso entre Juan B. Justo y Ramos Mejía es nuevamente posible tras el cambio de pluviales. Sin embargo, se recomienda precaución para los conductores.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció la reapertura del tránsito liviano en un tramo de la Ruta Nacional N°3, que incluye el sector entre Juan B. Justo y Ramos Mejía. La habilitación se llevará a cabo a partir de las 6:00 horas del lunes 2 de febrero, después de realizarse trabajos de mejora en el sistema de drenaje.

La medida busca facilitar la circulación y estabilizar la zona mientras se llevan a cabo más etapas de la obra, que continúa en curso.

Restricciones para el tránsito pesado

Aunque se permitirá el paso de vehículos livianos, los camiones y el tránsito pesado deberán seguir la misma ruta definida en el plan de trabajo, ya que los trabajos aún están en proceso.

En etapas futuras, está previsto el asfaltado del tramo afectado, así como otras mejoras complementarias que serán indispensables para la finalización completa de la intervención.

Conducción precautoria requerida

Desde el Municipio, se hace un llamado a los automovilistas para que conduzcan a baja velocidad y respeten la señalización existente, dado que la habilitación es solo parcial y la zona aún mantiene obras activas.