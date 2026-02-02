29 Años y Sin Juristas en la Familia: Así Es el Perfil de los Nuevos Jueces

Este martes, Barcelona será el escenario de un emotivo reconocimiento a los 121 nuevos jueces y juezas que, en su mayoría, son mujeres. Un evento que contará con la presencia del Rey y figuras destacadas del ámbito judicial.

La 74ª promoción de la Carrera Judicial dará un paso crucial en su trayectoria profesional con la entrega de sus despachos. Este acto, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, también contará con la intervención de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, y Francisco Segura, director de la Escuela Judicial.

Perfil de la Nueva Generación de Jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha revelado que el 70% de los integrantes de esta promoción son mujeres. En promedio, tienen 29 años y han dedicado aproximadamente 5 años y 4 meses en prepararse para las oposiciones, sin antecedentes familiares en el ámbito jurídico.

Datos Relevantes sobre su Formación

El análisis indica que el 78,45% de los nuevos jueces no cuentan con juristas en su entorno cercano. Solo un pequeño 6,03% tiene familiares que hayan ejercido la profesión judicial, lo que pone de manifiesto la diversidad de orígenes de estos nuevos profesionales. Además, el 38,79% provienen de familias sin estudios superiores entre sus padres.

Preferencias en la Jurisdicción

La mayoría ha mostrado interés por ejercer en el ámbito penal, con un 60% optando por esta área, especialmente en temas de violencia de género y protección a menores. Le sigue la jurisdicción civil, elegida por un 33,34% de los nuevos jueces.

Motivaciones para Elegir la Carrera Judicial

Las razones que han llevado a estos jóvenes a ingresar en la carrera son diversas. El 74% cita su interés por el Derecho, mientras que el 72% destaca la función de los jueces como garantes de derechos fundamentales.

Destinos de la Nueva Promoción

De los 121 integrantes, 54 asumirán cargos como titulares en Tribunales de Instancia. La Comunidad Autónoma que recibirá el mayor número de jueces es Cataluña, con 39 nuevos jueces, representando el 32,2% del total.

Distribución de los Nuevos Jueces

La repartición de destinos también contempla 23 para Andalucía, 12 para Castilla-La Mancha y 12 para la Comunidad Valenciana. Las Canarias recibirán 9 nuevos jueces, mientras que Madrid contará con 7.