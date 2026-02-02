El revolucionario proyecto de tres argentinos y un brasileño conquista Europa

El Futuro del Turismo: Una Revolución Regenerativa desde Argentina

Gabriela Polanco Ferreyra, una argentina que fusiona sus raíces con su visión global, nos presenta The Regenerative Tourism, una innovadora plataforma que transforma la manera de viajar y vivir experiencias turísticas.

Una Iniciativa Inspirada en la Responsabilidad

Gabriela, con 34 años y un pie en Estados Unidos y otro en Latinoamérica, está desarrollando una startup que mide el impacto ambiental y social de los viajes. Aunque viaja entre climas extremos, comparte su pasión por el turismo regenerativo desde la calidez de Posadas, Misiones.

¿Qué es el Turismo Regenerativo?

La propuesta de Gabriela se aleja del concepto convencional de Airbnb: «No solo mostramos fotos e información superficial. Proporcionamos métricas que permiten conocer el impacto real de cada viaje», menciona. La plataforma conecta a viajeros con destinos y proveedores que buscan regenerar ecosistemas y comunidades.

Un Team Apasionado por el Cambio

El equipo fundador, compuesto por cuatro profesionales con experiencia en diseño, tecnología y estrategia, se unió en 2024 con una misión clara: enriquecer el turismo. Gabriela, Florencia, Gonzalo y Pedro están llevando su proyecto a nuevas alturas, participando en el prestigioso Madeira Startup Retreat en Portugal, donde recibirán mentoría y apoyo para su desarrollo.

Impacto del Turismo: Un Desequilibrio a Resolver

A través de sus viajes, el equipo ha observado tanto el beneficio económico que puede generar el turismo como sus efectos negativos. “Con el tiempo, nos dimos cuenta de que era posible viajar de manera más consciente, buscando no solo minimizar el daño, sino generar un impacto positivo”, explica Gabriela.

Diferenciando el Turismo Sostenible del Regenerativo

Gabriela destaca la diferencia fundamental: el turismo sostenible busca reducir el impacto negativo, mientras que el turismo regenerativo se centra en mejorar el entorno. «Queremos que los viajeros no solo disfruten, sino que también contribuyan a un cambio real», añade.

El Viajero del Futuro

Un estudio reciente indica que un 93% de los viajeros globales busca ser parte de una experiencia más sostenible. Sin embargo, muchos sienten cierta saturación en la búsqueda de experiencias que se limitan a ser simples “checklists”. “Viajar debe ser un encuentro auténtico, no solo una foto para compartir”, reflexiona Gabriela.

Construyendo un Futuro Más Consciente

En un mundo donde el turismo masivo puede amenazar la identidad y el entorno local, es fundamental ofrecer herramientas que permitan elegir opciones responsables. «No se trata de juzgar, sino de empoderar a los viajeros», concluye Gabriela.