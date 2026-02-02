Enero: El Peor Mes del Cine Argentino en 30 Años

El Cine Argentine: Un Comienzo Más Que Frío en 2026

Apenas arrancó el año y el cine en Argentina ya enfrenta un duro revés. Las cifras de asistencia de enero de 2026 marcan un descenso alarmante, convirtiéndose en el peor inicio de año en tres décadas.

Durante el primer mes del año, solamente 2.014.389 espectadores asistieron a las salas, un 25% menos que en enero de 2025, que contabilizó 2.705.915 entradas. Estas cifras son incluso más desalentadoras que las del año de la pandemia.

Un Índice que Provoca Nostalgia

Este mal inicio de año, que evoca recuerdos de otras épocas difíciles, solo superó al enero de 2002, tras el corralito que impactó al país. En ese entonces, 2.043.394 entradas fueron vendidas, con títulos como Harry Potter y la piedra filosofal y American Pie 2 dominando la taquilla.

Comparaciones Desalentadoras

Inclusive durante enero de 2021, cuando las restricciones eran severas por la pandemia, las salas lograron atraer a 2.248.044 espectadores. En esa ocasión, Spider-Man: Sin camino a casa fue un gran atractivo, acaparando casi el 50% del público.

Las Propuestas de 2026 No Logran Revertir la Situación

A pesar de las expectativas, la tan esperada Avatar: Fuego y cenizas solo atrajo a 719.117 espectadores, representando casi un tercio del total del mes. Otras películas que siguieron en el listado son Zootopia 2 y La empleada, con 392.783 y 186.315 entradas vendidas respectivamente.

Poco Espacio para el Cine Nacional

De acuerdo con los datos analizados, solo una película argentina logró colarse en el top 20: La virgen de la tosquera, de Laura Casabé, con 48.235 entradas vendidas; quedando en séptima posición. El título El susurro, de Gustavo Hernández Ibáñez, se posicionó en el puesto 23, con apenas 6.799 espectadores.

Actualidad del Fin de Semana: Éxitos y Fracasos

En el primer fin de semana de febrero, el estreno de ¡Ayuda!, dirigido por Sam Raimi, no logró superar a Avatar: Fuego y cenizas, que continuó en la cima con 26.128 espectadores, mientras que ¡Ayuda! atrajo a solo 20.861 personas.

En contraposición, el documental Melania, sobre la Primera Dama de EE. UU., fue un auténtico fiasco, con solo 126 espectadores en todo el país durante su breve tiempo en cartelera.

Perspectivas para Febrero