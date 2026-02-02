Menú Semanal: Recetas Deliciosas del 2 al 8 de Febrero

Sandía: La Fruta Estrella del Verano Argentino

La sandía es la verdadera protagonista de la temporada estival. Con su frescura y dulzura natural, es el aliado perfecto para combatir el calor y disfrutar de deliciosas comidas ligeras.

Beneficios y Propiedades de la Sandía Con más del 90% de agua, la sandía se convierte en una opción ideal para mantenerse hidratado durante los días calurosos. Además, esta fruta es baja en calorías y rica en vitamina C y vitamina A, lo que contribuye a una dieta saludable. Su sabor dulce satisface los antojos sin necesidad de recurrir a alimentos procesados, siendo perfecta para consumir en cualquier momento, ya sea en rodajas frías o en nutritivas ensaladas.

Consejos para Conservarla Adecuadamente Para disfrutar de la sandía en su mejor estado, es fundamental conservarla correctamente. Si la fruta aún está entera, puede mantenerse varios días en un lugar fresco y bien ventilado. Una vez cortada, es recomendable envolverla o guardarla en un recipiente hermético en la heladera, donde podrá durar de 3 a 4 días sin perder su frescura ni textura. Cortarla justo antes de servir y evitar que esté expuesta al aire también ayuda a mantener su jugo y ese inconfundible crujido al morderla.

Recetas Refrescantes con Sandía Granita de Sandía Una forma deliciosa de disfrutar esta fruta es preparando una refrescante granita. Simplemente, congela la pulpa de la sandía y mezcla con un poco de azúcar, ¡listo para servir! Ideal para esos momentos de calor intenso.

Ensalada de Sandía con Queso Feta Combina la sandía con queso feta, menta fresca y un toque de limón. Esta ensalada no solo es una explosión de colores, sino también de sabores refrescantes.

Sanwich de Sandía y Jamón Crudo Por último, prueba el sorprendente sándwich que combina rodajas de sandía con jamón crudo. Una mezcla inesperada que te sorprenderá.

¡Atrévete a vivir un verano fresco y dulce con la sandía como tu mejor compañera!