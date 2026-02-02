Emotivo discurso y llanto de Bad Bunny en los Premios Grammy: Mira el video completo

Bad Bunny Hace Historia en los Premios Grammy con un Discurso Impactante

La 68° edición de los Premios Grammy se llevó a cabo en Los Ángeles y Bad Bunny dejó una huella imborrable al convertirse en el primer artista latino en ganar el prestigioso galardón a Mejor Álbum del Año.

En el aclamado evento, celebrado en el Crypto.com Arena, el célebre artista puertorriqueño fue reconocido por su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, también destacado con el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana. Al recibir su premio de manos de Harry Styles, Bad Bunny no pudo contener las lágrimas y subió al escenario para ofrecer un poderoso discurso.

Un Mensaje de Amor y Unidad

Durante su intervención, Bad Bunny sorprendió a todos con un discurso cargado de contenido político, donde se dirigió directamente a la situación actual en EE. UU. y sus críticas a las políticas de Donald Trump. Su conmovedora alocución resonó en presente y futuro, destacando la importancia de la empatía y el amor en tiempos difíciles.

Frases Memorables de su Discurso

“Voy a decir… ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos”, expresó con firmeza ante la audiencia.

Además, añadió: “Sé que a veces es difícil no sentir odio. Pero el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que puede vencerlo es el amor”.

Con un mensaje claro, Bad Bunny recordó que la lucha debe basarse en el amor y la unidad, instando a su público a no olvidar este principio fundamental.

Un Hito en la Historia de la Música

El triunfo de Bad Bunny en los Grammy no solo representa un logro personal, sino que también marca un hito importante para la música latina, abriendo puertas y sentando un precedente en la industria musical internacional. Su capacidad para conectar con su audiencia, no solo a través de la música, sino también a través de un mensaje social poderoso, resalta la influencia que tiene como artista en la actualidad.