Escapadas: Mejores Destinos y Precios

¿Listo para tus Próximas Escapadas? Descubre los Feriados y Destinos Imperdibles en Argentina para 2026
Con la llegada de un nuevo año, muchos argentinos comienzan a planear sus escapadas perfectas. Aquí te traemos un vistazo a los feriados de 2026 y los mejores destinos para disfrutar de un merecido descanso.
Feriados y Fines de Semana Largos en 2026
El año 2026 tendrá un total de 12 fines de semana largos, ¡una oportunidad perfecta para planificar esos viajes tan deseados! El primer encuentro festivo será en febrero, coincidiendo con los días de Carnaval, ideales para una escapada renovadora.
Calendario de Feriados
Estos son los días no laborables confirmados para el año:
Febrero
- 16 y 17: Carnaval (feriados inamovibles)
Marzo
- 23: Día no laborable
- 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)
Abril
- 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)
- 3: Viernes Santo (feriado inamovible)
Mayo
- 1: Día del Trabajo (feriado inamovible)
- 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)
Junio
- 17: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)
- 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)
Julio
- 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)
- 10: Día no laborable
Agosto
- 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
- 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
- 20: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)
Diciembre
- 7: Día no laborable
- 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- 25: Navidad (feriado inamovible)
Destinos Imperdibles y Sus Precios para 2026
Río de Janeiro
Este vibrante destino es ideal para quienes buscan disfrutar del sol, fiestas y la cultura brasileña. Con el emblemático Carnaval, es un lugar perfecto para comenzar el año.
Precio a mediados de enero 2026: Paquete por 3 noches con vuelo directo y hotel 3 estrellas desde $1.406.908 por persona.
Mendoza
Desde el 21 de marzo, Mendoza se convierte en la opción perfecta para disfrutar de su rica gastronomía, bodegas y paisajes montañosos.
Precio aproximado: Paquete por 3 noches con vuelo directo y hotel 3 estrellas desde $439.577 por persona.
Puerto Iguazú y El Calafate
Las Cataratas del Iguazú son siempre un clásico para los amantes de la naturaleza. El Calafate, por su parte, ofrece paisajes patagónicos únicos como el Glaciar Perito Moreno.
Precio para Iguazú: Paquete por 3 noches desde $486.989 por persona. Precio para El Calafate: Paquete por 3 noches desde $1.061.850 por persona.
Salta o Santiago de Chile
Perfectas para mayo, estas opciones ofrecen ricas experiencias culturales y enoturísticas en Salta o escapadas urbanas en Santiago.
Precio en Salta: Paquete por 2 noches desde $375.034 por persona. Precio en Santiago: Paquete por 2 noches desde $451.747 por persona.
San Juan
San Juan es ideal para una escapada de relax y vino en el inicio del invierno del 13 al 15 de junio.
Precio: Paquete por 2 noches desde $477.987 por persona.
Bariloche
Este destino se destaca por su encanto invernal, ofreciendo actividades como esquí y snowboard.
Precio: Paquete por 3 noches desde $919.877 por persona.
Neuquén
Una opción accesible para disfrutar de bienestar y naturaleza, en un entorno tranquilo.
Precio: Paquete por 2 noches desde $846.972 por persona.
Jujuy
La Quebrada de Humahuaca espera por los viajeros de octubre, exhibiendo su belleza natural y cultural.
Precio: Paquete por 2 noches desde $586.315 por persona.
Buzios y Viña del Mar
¿Tienes ganas de sol y playa? Ambos destinos te ofrecen un clima agradable y múltiples actividades para disfrutar durante el fin de semana largo de diciembre.
Buzios: Paquete por 2 noches desde $622.180 por persona. Viña del Mar: Paquete por 2 noches desde $713.125 por persona.