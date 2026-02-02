Escapadas: Mejores Destinos y Precios

Con la llegada de un nuevo año, muchos argentinos comienzan a planear sus escapadas perfectas. Aquí te traemos un vistazo a los feriados de 2026 y los mejores destinos para disfrutar de un merecido descanso.

Estos son los días no laborables confirmados para el año:

El año 2026 tendrá un total de 12 fines de semana largos , ¡una oportunidad perfecta para planificar esos viajes tan deseados! El primer encuentro festivo será en febrero, coincidiendo con los días de Carnaval, ideales para una escapada renovadora.

Destinos Imperdibles y Sus Precios para 2026

Río de Janeiro

Este vibrante destino es ideal para quienes buscan disfrutar del sol, fiestas y la cultura brasileña. Con el emblemático Carnaval, es un lugar perfecto para comenzar el año.

Precio a mediados de enero 2026: Paquete por 3 noches con vuelo directo y hotel 3 estrellas desde $1.406.908 por persona.

Mendoza

Desde el 21 de marzo, Mendoza se convierte en la opción perfecta para disfrutar de su rica gastronomía, bodegas y paisajes montañosos.

Precio aproximado: Paquete por 3 noches con vuelo directo y hotel 3 estrellas desde $439.577 por persona.

Puerto Iguazú y El Calafate

Las Cataratas del Iguazú son siempre un clásico para los amantes de la naturaleza. El Calafate, por su parte, ofrece paisajes patagónicos únicos como el Glaciar Perito Moreno.

Precio para Iguazú: Paquete por 3 noches desde $486.989 por persona. Precio para El Calafate: Paquete por 3 noches desde $1.061.850 por persona.

Salta o Santiago de Chile

Perfectas para mayo, estas opciones ofrecen ricas experiencias culturales y enoturísticas en Salta o escapadas urbanas en Santiago.

Precio en Salta: Paquete por 2 noches desde $375.034 por persona. Precio en Santiago: Paquete por 2 noches desde $451.747 por persona.

San Juan

San Juan es ideal para una escapada de relax y vino en el inicio del invierno del 13 al 15 de junio.

Precio: Paquete por 2 noches desde $477.987 por persona.

Bariloche

Este destino se destaca por su encanto invernal, ofreciendo actividades como esquí y snowboard.

Precio: Paquete por 3 noches desde $919.877 por persona.

Neuquén

Una opción accesible para disfrutar de bienestar y naturaleza, en un entorno tranquilo.

Precio: Paquete por 2 noches desde $846.972 por persona.

Jujuy

La Quebrada de Humahuaca espera por los viajeros de octubre, exhibiendo su belleza natural y cultural.

Precio: Paquete por 2 noches desde $586.315 por persona.

Buzios y Viña del Mar

¿Tienes ganas de sol y playa? Ambos destinos te ofrecen un clima agradable y múltiples actividades para disfrutar durante el fin de semana largo de diciembre.

Buzios: Paquete por 2 noches desde $622.180 por persona. Viña del Mar: Paquete por 2 noches desde $713.125 por persona.