¿Sin tiempo para uno? ¿Cómo manejar dos?

La actriz se abre sobre su vida, su nueva obra y los desafíos de ser madre, todo mientras brilla en el reestreno de «Las Hijas».

Conexión Auténtica en el Teatro

Julieta Díaz, conocida por su sinceridad y cercanía, se encuentra en un momento brillante de su carrera. Habló con Clarín en el Paseo La Plaza durante el reestreno de Las Hijas, una emotiva comedia que aborda la compleja relación entre tres hermanas y el Alzheimer de su madre.

Regreso Triunfal a la Calle Corrientes

Agradecida por el respaldo del público, Díaz destaca el trabajo de Adrián Suar, quien debuta como director teatral. La obra escrita por Ariadna Asturzzi ha resonado profundamente, tocando temas de cuidado familiar y las difíciles transiciones en la vida de los padres.

La Montaña Rusa Emocional de «Las Hijas»

“En esta obra, estamos en un juego constante de risas y lágrimas”, explica Julieta, añadiendo que los espectadores se sumergen en la intimidad de una familia. Los interrogantes que plantea la obra resuenan en muchos: ¿Cómo cuidar a quienes nos cuidaron?

Una Sinfonía en el Escenario

La química en escena con sus compañeras Soledad Villamil y Pilar Gamboa es palpable. “Fluimos de manera muy natural”, comenta Julieta, quien se siente satisfecha con el trabajo conjunto y la conexión auténtica que logran transmitir.

Reflexiones sobre la Vida y su nueva Música

Más allá del teatro, Julieta ha lanzado una nueva canción llamada Buscamos, parte de su colaboración con el cantautor uruguayo Diego Presa. A sus 48 años, continúa explorando la vida, enfocándose en lo que realmente importa: el amor, la salud y las conexiones humanas.

Desafíos Personales y la Realidad de ser Madre

La conversación se torna profunda cuando aborda su rol como madre de Elena, quien tiene parálisis cerebral. Julieta expresa su preocupación por las familias que enfrentan dificultades económicas, destacando la necesidad de apoyo estatal para quienes lidian con estas circunstancias.

Un Nuevo Amor en el Horizonte

Julieta también comparte detalles sobre su vida amorosa. Recientemente, fue vista con un «misterioso hombre» en Mar Azul, con quien comenzó una nueva relación. Prefiere mantener su vida personal en privado, pero se muestra abierta a la posibilidad de un futuro juntos.

Resiliencia y Humor en Tiempos Difíciles

La combinación de humor y emociones difíciles en «Las Hijas» refleja la filosofía de Julieta: “El humor es fundamental. Nos evita dramatizar lo que puede ser más llevadero”. Su enfoque en la ligereza, incluso en los momentos duros, es un faro de esperanza para muchos.