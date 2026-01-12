Gastos Operativos de la Legislatura en 2025: ¿Cómo se Distribuyeron?

Las cifras reveladas por el Portal de Transparencia reavivan el debate sobre el uso de fondos públicos en la Legislatura de Córdoba.

Un informe reciente del Portal de Transparencia de la Provincia ha destapado un desmesurado gasto de más de $ 1.300 millones en combustible, pasajes y otros ítems operativos por parte de la Legislatura de Córdoba durante el año 2025. Este significativo monto incluye, entre otros, gastos de cortesía, viáticos y servicios de alimentación.

Un gasto que genera controversia

La magnitud de los gastos cotidianos de la Legislatura ha encendido un nuevo debate sobre la asignación de recursos, especialmente en un contexto de restricción fiscal. Aunque estas erogaciones están respaldadas por la administración, la tendencia es motivo de reflexión sobre prioridades y controles.

Gastos por legislador: ¿hasta dónde es sostenible?

Con un total de 70 legisladores, cada uno recibió un promedio anual de $ 18 millones en erogaciones, excluyendo sueldos. Las rendiciones, actualizadas al 31 de diciembre de 2025, revelan que el mayor volumen de gasto se concentra en el bloque oficialista, aunque las partidas se distribuyen entre todas las agrupaciones políticas.

Presupuesto en aumento, pero ajustado

La Unicameral administró un total de $ 44.933 millones en 2025, con un presupuesto para 2026 que asciende a $ 55.111 millones. Sin embargo, esta cifra no logra alcanzar el aumento de la inflación, lo que ha llevado a un plan de reducción en varias áreas de gasto, incluyendo combustibles y viáticos.

El impacto del gasto en combustibles

El segmento de “combustibles y lubricantes” se destacó con un gasto de $ 428.719.776, respaldado por más de mil comprobantes por servicios variados como nafta, mantenimiento vehicular y peajes. Este gasto se justifica frecuentemente como necesario para la actividad legislativa.

Aunque no hay diferencias notables en los gastos entre legisladores de la Capital y del interior, el bloque Hacemos Unidos por Córdoba ha reportado un volumen particularmente elevado. Para 2026, se prevé que esta erogación disminuya a $ 341 millones, marcando uno de los ajustes más significativos del presupuesto.