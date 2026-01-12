¿La inflación superará el 1% en el primer semestre? Análisis del mercado

La reciente publicación del Banco Central sobre las proyecciones económicas ha despertado un interés renovado en el escenario inflacionario del país. Aunque las cifras de diciembre fueron superiores a las esperadas, los economistas señalan que las expectativas para los próximos meses son más alentadoras.

El nuevo informe sobre las expectativas de inflación ha generado reacciones mixtas en el Gobierno, donde la tasa de diciembre se fijó en un 2,3%, un ligero aumento respecto a lo anticipado anteriormente. Sin embargo, se espera que el índice se estabilice por debajo del 2% mensual en los meses venideros.

Cambios en la Metodología del INDEC: ¿Qué Implicaciones Tiene?

El cambio en la metodología de registro del INDEC, aún desconocido para el mercado, añade incertidumbre a las mediciones futuras. Este aspecto se convierte en una variable crítica para entender cómo afectará a las proyecciones de inflación.

Números Clave del Relevamiento de Expectativas de Mercado

Un análisis realizado por más de 40 economistas indica que la inflación para diciembre fue influenciada por la mayor demanda de pesos durante las festividades y el pago de aguinaldos. Aún así, algunas consultoras privadas habían proyectado un 2,6% para ese mes, lo que sugiere una discrepancia notable en las estimaciones.

Tendencias en la Inflación de Diciembre: Un Vistazo a los Rubros

Respecto a los precios en la región de Gran Buenos Aires, se registró un aumento mensual de un 2,6% en diciembre, lo que muestra una ligera desaceleración en comparación con meses anteriores. Sin embargo, el aumento en los precios de alimentos, especialmente carnes, sigue siendo un punto crítico: estos productos subieron un 8% en diciembre, lo que resalta la presión inflacionaria.

Inflación Esperada para 2026: Un Cambio de Rumbo

Las proyecciones para 2026 sugieren que la inflación podría ubicarse en un 20,1%, marcando una notable disminución respecto al 31,2% estimado para 2025. A medida que avanza el año, se espera que la tendencia descendente continúe, con proyecciones que indican un IPC de 1,5% para junio.

Inflación en 2025: Un Auge y una Caída

Gran parte de los analistas coinciden en que la inflación de 2025 se situó alrededor del 31%, lo que implica una ralentización notable respecto a años anteriores. Según datos preliminares, la desaceleración se manifiesta a través de un aumento desigualmente distribuido entre rubros, destacando la estabilidad macroeconómica lograda gracias a una política monetaria más sólida.

Perspectivas Futuras: Factores a Tener en Cuenta

Con un entorno inflacionario tan dinámico, es fundamental prestar atención a los cambios en la trazabilidad de los precios y el impacto que puede tener la nueva metodología del INDEC en la percepción pública y en las decisiones de política económica. La atención está puesta en cómo esta evolución influirá en el comportamiento del consumo y en la salud económica general del país.