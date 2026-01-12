Trump se autoproclama presidente de Venezuela en una polémica publicación

La reciente publicación de Donald Trump en Truth Social, donde se declara presidente interino de Venezuela desde enero de 2026, ha desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales.

Este pasado domingo, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a todos al publicar en su plataforma Truth Social una imagen que simula su perfil de Wikipedia, proclamándose como presidente interino de Venezuela. Este anuncio llega en un contexto donde la presión de Washington sobre el régimen chavista, liderado ahora por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, es creciente.

La publicación, rápidamente viralizada, plantea preguntas sobre la estrategia política de Trump y su visión sobre la situación en Sudamérica. Aunque la ficha compartida contiene información alterada, es evidente que el ex mandatario busca captar la atención con este acontecimiento, que no refleja la realidad en Wikipedia.

Un Anuncio que Desata Expectativas

En una conversación con la prensa durante el vuelo del Air Force One, Trump confirmó que, a pesar de su divertida afirmación, el país «está funcionando muy bien» y que hay coordinación con los líderes locales, subrayando que considera viajar a Venezuela en el futuro cercano.

Compromisos Petroleros y Relaciones Internacionales

El ex presidente también reveló que varias compañías petroleras se comprometen con el desarrollo del potencial energético de Venezuela, aunque esquivó nombrar a las empresas implicadas en estas negociaciones, dejando fuera a Exxon debido a una controversia reciente.

Trump se reúne con ejecutivos de la industria petrolera en la Sala Este de la Casa Blanca, un momento clave para el futuro energético de Venezuela. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon – AP

Tensiones Internacionales y Estrategia Militar

Además, Trump abordó el tema de Irán, describiendo un creciente conflicto que lo mantiene atento a las actualizaciones sobre la situación en Medio Oriente. Reiteró su postura firme, advirtiendo que si Irán agrediera a los intereses estadounidenses, evaluaría acciones contundentes.

Perspectivas sobre Groenlandia y Cuba

En cuanto a Groenlandia, Trump expresó que Estados Unidos debería mantener el control sobre la isla para prevenir que Rusia o China la tomen. Respecto a Cuba, dejó entrever la posibilidad de un acuerdo en el futuro, centrándose en la situación de los cubanos no ciudadanos en Estados Unidos.

Trump asegura que Estados Unidos está listo para cualquier eventualidad en relación con Irán. (AP foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi – AP

Dudas sobre la OTAN y Estrategias Futuras

Por último, Trump expresó su incertidumbre sobre la efectividad de la OTAN para respaldar a Estados Unidos en caso de ser necesario, aunque reiteró su aprecio por la organización y los costos que implica su pertenencia.