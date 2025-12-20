Gelatina vs. Carajo: El Duelo Definitivo del Streaming

La entrega de premios se convirtió en un campo de batalla ideológico, desatando una polémica que sacudió las redes sociales y el mundo del streaming argentino.

La reciente ceremonia de los Martín Fierro de Streaming fue el escenario de una reveladora tensión entre los diversos actores del ecosistema digital argentino. Pedro Rosemblat, al recibir el premio a Mejor Programa Político por su show “Industria Nacional”, sorprendió a todos al declarar: “A mí, particularmente, me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”. Sus palabras, que resonaron en el auditorio, provocaron un revuelo entre aplausos y miradas incómodas, y dieron pie a una discusión ya latente en el ámbito del streaming.

Un Evento Revelador

La premiación, que pretendía legitimar una creciente industria, se transformó en un reflejo de las profundas divisiones ideológicas en el ámbito digital. En lugar de una celebración festiva, los Martín Fierro se convirtieron en un escaparate de la polarización política, con disputas que cruzaban los límites de la comunicación y el entretenimiento.

Poder y Protagonismo en el Streaming

Pedro Rosemblat ha sabido posicionarse como una figura central en este nuevo panorama mediático. A través de “Industria Nacional”, su programa en el canal Gelatina, ha ofrecido un espacio donde la crítica al poder económico y político es constante. Progresista y alineado con el kirchnerismo, Rosemblat no duda en expresar sus convicciones cada vez que tiene la oportunidad.

Controversia con Carajo

La mención a Carajo, canal dirigido por Daniel Parisini, intensificó instantáneamente la controversia. Carajo es visto como un bastión del discurso oficialista libertario, lo que generó reacciones adversas entre los seguidores del canal. La insinuación de que recibe financiamiento irregular fue considerada una grave acusación, reflejando el clima de desconfianza que caracteriza el debate público actual.

Reacciones de la Noche

La tensión no se limitó a Rosemblat. Julia Mengolini, premiada por Mejor Programa Informativo, usó su discurso para criticar intensamente al Gobierno, defendiendo un periodismo sin ataduras. Su posición ha reafirmado a Futurock como una fuerza progresista en el streaming argentino.

La Respuesta de Carajo

El Gordo Dan, por su parte, no se quedó atrás al contestar el premio al Conicet, descalificando la decisión del jurado y añadiendo un nuevo capítulo a la polémica. Su comentario de que el galardón representaba «el nivel más alto de kukismo que vi en mi vida» provocó más reacciones en redes, reafirmando las visiones divergentes entre ambos sectores.

Diversidad en el Streaming

Este circuito también alberga a Blender, un canal que busca un enfoque más ameno y cultural, destacando la variedad dentro del panorama del streaming. Su enfoque menos confrontativo contrasta con los demás, subrayando la diversidad que caracteriza esta nueva forma de comunicación.

Así, la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming subraya un hecho innegable: el streaming no es solo un formato moderno, sino un campo de batalla en la continua lucha por la cultura y la política en Argentina.