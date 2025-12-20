Impacto del Tipo de Cambio y Tasa de Interés en la Demanda Industrial

La situación de la industria en Argentina es crítica, marcada por un entorno de recesión y desafíos económicos que aquejan tanto a trabajadores como a empresarios.

En una reciente entrevista con Canal E, Tristán Rodríguez Loredo, editor de la Revista Noticias, analizó el complicado panorama que enfrenta la industria argentina en este nuevo ciclo económico que comenzó a finales de 2023. Se destaca la caída de la actividad, el despido masivo de trabajadores y una creciente presión impositiva que, sumada a un sistema cambiario inestable, genera un clima de incertidumbre.

Causas de la Crisis en el Sector Industrial

Rodríguez Loredo atribuye la difícil situación a un conjunto de factores macroeconómicos que influyen de manera desigual en los diferentes sectores. Según sus palabras, “es complicado hablar de la industria en su totalidad, ya que existen comportamientos muy diversos entre las distintas áreas”.

Construcción: El Sector Más Afectado

Dentro del análisis, el editor identificó a la industria de la construcción como el sector que más ha sufrido. “Se han perdido alrededor de 120.000 empleos formales en este ámbito”, advirtió, lo que refleja un impacto significativo en la fuerza laboral del país.

El Rol de la Obra Pública

Una de las claves de esta crisis es la disminución en la inversión en obra pública. Loredo explicó que “la caída se ha visto en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”, junto con una reducción de actividades en el sector privado que exacerban la situación.

Manufactura y Consumo: Un Dúo Problemático

La industria manufacturera no ha logrado escapar a esta crisis. “El descenso en el consumo, asociado al deterioro del ingreso real por la alta inflación, se ha traducido en un estado de preocupación generalizada”, argumentó Rodrigues Loredo. El efecto combinado de estos factores genera un ambiente adverso que afecta la viabilidad de las empresas.

Desconexión entre el Discurso Oficial y la Realidad

El editor también destacó la discrepancia entre las políticas del Gobierno y las necesidades de la industria. Mientras que se promueve una mayor apertura comercial, los industriales reclaman condiciones más justas. “Lo que escuchamos es un pedido claro: no carguen sobre nosotros sus propios problemas”, subrayó Loredo, enfatizando la necesidad de cambios que realmente favorezcan al sector industrial.