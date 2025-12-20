Prefiero crear a gestionar caprichos

Máximo Kirchner: Críticas al Peronismo y Revelaciones Personales

Tras su renuncia como presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner fue el protagonista de un streaming de militantes, donde no dudó en lanzar críticas duras a las decisiones de sus compañeros peronistas y compartió momentos más personales sobre su madre, Cristina Kirchner.

En el espacio virtual “Patas TV”, Máximo subrayó las controversias actuales del movimiento, enfocándose en la compra de aviones F-16 y el delicado tema del suicidio en el Ejército, lo que desató un debate sobre las prioridades del peronismo.

La Nueva Etapa del Peronismo Bonaerense

Con la convocatoria a elecciones internas en el horizonte, Máximo Kirchner enfatizó la necesidad de fomentar un diálogo constructivo dentro del partido. “Más que administrar intereses, quiero construir políticamente; eso debería ser nuestra prioridad”, afirmó, destacando la relevancia de la unidad en el movimiento. Explicó también que «la discusión no debe centrarse solo en quién está al mando, sino en cómo avanzar hacia un peronismo más compacto y efectivo».

Críticas a la Dirección Actual del Peronismo

Durante su intervención, Kirchner lamentó que “cada vez hay más políticos enfocados en la electoralidad y menos dedicados a la gestión efectiva”. En sus palabras, esta tendencia “va en detrimento del propósito original del peronismo”. Cuestionó cómo algunos dirigentes ven el aumento en la participación electoral como una amenaza, recordando que grandes figuras del pasado, como Perón y Eva, nunca temieron a un electorado masivo.

Controversia por los Aviones F-16

En un giro notable de su discurso, criticó la reciente compra de aviones F-16, acusando a la administración de ser insensible ante la crisis social. “¿De quién nos defendemos con estos aviones?”, se preguntó, señalando que esos recursos deberían ser dirigidos a problemas más acuciantes que enfrenta el país, como el creciente número de suicidios.

Cristina Kirchner y su Nueva Compañera

En un tono más personal, se refirió a su madre, Cristina Kirchner, revelando que ahora tiene una nueva mascota, una perrita que le fue obsequiada por una intendenta amiga. “La vi haciendo ejercicios a diario. Espero que el Poder Judicial la permita disfrutar de su nueva compañerita”, comentó entre risas, recordando su deseo de que todos conserven su libertad.

Un Llamado a la Reflexión

Kirchner concluyó su discurso instando a los peronistas a trascender por encima de los intereses individuales y a enfocarse en un propósito colectivo que realmente represente la esencia del movimiento, evitando así caer en la trampa del electoralismo superficial. “Es fundamental tener la vocación de transformar y trascender, más allá de los resultados inmediatos”, sentenció.