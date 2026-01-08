Gerardo Antonio Fernández: ‘Hoy la construcción cuesta tres veces más que en 2020 en dólares’

El sector de la construcción en Argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por un notable aumento de precios y la escasez de financiamiento, lo que pone en jaque las intenciones de inversión y desarrollo en el rubro.

Según Gerardo Antonio Fernández, presidente de la Cámara de Pymes Constructoras, construir en la actualidad es tres veces más caro que en 2020, cuando se mide en dólares. A pesar de las consultas que recibe el sector, la inestabilidad de los precios complica la concreción de proyectos.

Del Encarecimiento de Materiales a la Falta de Crédito

Fernández señala que los precios de construcción se han ajustado a un dólar de referencia que nunca se estableció, lo que ha resultado en que muchos potenciales compradores se detengan ante la perspectiva de pagar entre 1,600 a 1,000 dólares por metro cuadrado, teniendo en cuenta que en el pasado esa cifra era considerablemente menor.

La ausencia de crédito es uno de los principales factores que limita la demanda. «La oferta y demanda están resentidas», comenta Fernández, quien describe la situación como un círculo vicioso donde los compradores no pueden acceder a financiación y, por lo tanto, no hay incentivos para que los desarrolladores mantengan la producción.

Desarrollo Afectado por la Falta de Inversión

A pesar de algunos signos de reactivación, la situación no es óptima. Ha habido casos donde desarrolladores han tenido que vender propiedades a pérdidas para mantener sus empresas a flote. Aunque los precios de los materiales han dejado de aumentar, el mercado aún no refleja un orden adecuado para la recuperación.

Desafíos Macroeconómicos y Su Impacto en la Construcción

Fernández también menciona la necesidad de un orden macroeconómico que beneficie a todos los actores del mercado. La inflación descontrolada desestabiliza no solo a los compradores, sino a las instituciones financieras y a todo el sistema económico en su conjunto. «Una inflación controlada, a la larga, es positiva», enfatiza.

Sin embargo, reconoce que las grandes inversiones aún no se han materializado, salvo contadas excepciones, lo que limita el crecimiento sostenido del sector. La obra pública, vital para la sostenibilidad del mercado, ha dependido en gran medida de acciones tomadas por los gobiernos provinciales y municipales, quienes han asumido roles clave en la ejecución de los proyectos nacionales. Sin embargo, la disminución en la recaudación ha comenzado a frenar este impulso.