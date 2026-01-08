Ministra de Educación destaca nuevo sistema de seguridad facial para niños en Roblox

La Tecnología se alía con la educación en un nuevo esfuerzo por salvaguardar a los niños en espacios virtuales. Roblox, la popular plataforma de videojuegos, implementará un sistema de control facial que limitará el acceso de los menores a interacciones con adultos desconocidos.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, aplaudió esta medida, que busca frenar el acoso y la explotación infantil en la plataforma. Esta herramienta ya había sido adoptada en países como Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y su llegada al resto del mundo estaba anunciada para enero.

Con más de 150 millones de usuarios activos a diario, Roblox se enfrenta a una creciente presión para garantizar un entorno seguro. La compañía ha sido cuestionada por posibles fallas en sus controles de seguridad que permiten la interacción entre menores y adultos no verificados, lo que ha llevado a múltiples demandas en Estados Unidos.

¿Por qué se decidió bloquear Roblox en escuelas?

El Ministerio de Educación de la Ciudad ordenó el bloqueo de Roblox en todas las escuelas porteñas tras denuncias de grooming, que involucraron a estudiantes de una escuela pública. Otros distritos como Córdoba y Misiones también han sumado restricciones a esta plataforma, intensificando el llamado a la protección de los niños en entornos digitales.

Detalles del nuevo sistema de verificación facial

El nuevo programa de Roblox se basa en un sistema de verificación facial que clasifica a los jugadores en seis grupos etarios: menores de 9 años, de 9 a 12, de 13 a 15, de 16 a 17, de 18 a 20 y mayores de 21. Esta segmentación permitirá que los menores solo interactúen con otros de su misma edad o cercanos, reduciendo significativamente el contacto con adultos desconocidos.

Roblox ha garantizado que las imágenes y videos utilizados para la verificación no serán almacenados, destacando que es la primera vez que una plataforma de juegos masiva implementa controles de edad para regular interacciones. Estas políticas se alinean con las nuevas normativas del Reino Unido bajo la Ley de Seguridad en Línea.