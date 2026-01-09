Gimnasia busca sorprender en Santa Fe

El equipo de baloncesto Gimnasia de Comodoro Rivadavia buscará continuar su racha ganadora este viernes frente a Unión de Santa Fe tras una victoria convincente sobre Platense.

Un Buen Momento para Gimnasia

Después de una sólida victoria en Buenos Aires, donde mostraron su fortaleza al superar a Platense, Gimnasia se prepara para su segundo desafío del año. Dirigidos por Pablo Favarel, el equipo está en un excelente momento. La competencia en la Liga Nacional de Baloncesto se presenta muy pareja, y la posibilidad de clasificar a la Copa Islas Malvinas está al alcance, dependiendo de sus resultados en los próximos partidos.

Consistencia y Crecimiento

Gimnasia ha demostrado un notable crecimiento en su rendimiento, con un plantel renovado y una rotación eficaz que involucra a diez jugadores. La reciente incorporación del extranjero Kenneth Horton ha inyectado dinamismo y calidad al equipo, aunque se espera que comience desde el banco, mientras Anyelo Cisneros se mantiene como el ala-pivote titular, habiendo sido fundamental en el último encuentro.

Desafíos en el Partido Ante Unión

Unión de Santa Fe inició el año con un buen pie, logrando una victoria importante ante Obras, aunque acumula más derrotas que triunfos, lo que refleja su inestabilidad. La lesión de Ignacio Alessio ha complicado aún más la situación del equipo, que aún no ha encontrado un reemplazo. La última alineación incluyó a jugadores destacados como Franco Balbi y el venezolano Yeferson Guerra.

Condiciones del Rival

A pesar de las dificultades, Unión intentará aprovechar la localía para revertir su trayectoria en la Liga. La flexibilidad táctica del equipo dirigidos por Ariel Rearte será crucial en este encuentro.

Próximos Encuentros en la Liga

El calendario de la Liga Nacional sigue su curso con varios partidos interesantes. Después del enfrentamiento con Unión, Gimnasia planifica sus próximos choques que incluyen a Obras y Ferro, deseando mantener su impulso positivo.

Partidos Clave para Gimnasia

Los próximos encuentros son decisivos para la clasificación. Gimnasia enfrentará a Unión el viernes 9 de enero, seguido de un choque contra Obras el domingo 11. Con un buen desempeño, el equipo podrá consolidar su lugar entre los primeros de la tabla.