JPMorgan impulsa el uso del dinero digital con JPM Coin

JPMorgan Revoluciona el Mercado: JPM Coin Llega a la Blockchain Pública Canton

La reconocida entidad bancaria estadounidense, JPMorgan, da un paso monumental al llevar su moneda digital, JPM Coin, a la innovadora blockchain pública Canton, transformando la eficiencia de los pagos institucionales.

JPMorgan Chase, uno de los principales bancos en Estados Unidos, ha decidido introducir su moneda digital respaldada por dólares, JPM Coin (JPMD), en la Canton Network, una plataforma de blockchain pública destinada a las finanzas globales.

A través de su división de tecnología blockchain, Kinexys, el banco prevé emitir, transferir y redimir el token JPMD en la Canton Network en un proceso que se implementará en fases, comenzando por el desarrollo de marcos técnicos y comerciales adecuados.

Este movimiento marca un hito en la adopción de tecnología blockchain por parte de instituciones financieras.

JPM Coin se distingue por ser el «primer token de depósito en dólares emitido por un banco», ofreciendo una reclamación digital sobre los depósitos en dólares sostenidos en la entidad.

A diferencia de las stablecoins que son emitidas por plataformas privadas, JPMD combina la seguridad bancaria con la ventaja de una liquidación casi instantánea proporcionada por la blockchain.

Pagos Digitales Rápidos y Seguros para la Nueva Era

La integración de JPM Coin en la Canton Network es la segunda expansión de este token fuera de la infraestructura privada de JPMorgan.

Previamente, el banco había iniciado un proyecto piloto en la red Base de Coinbase, una solución de capa 2 basada en Ethereum, dirigida a clientes institucionales.

Asimismo, la institución financiera tiene planes de explorar la incorporación de otros productos de Kinexys Digital Payments, como la implementación de cuentas de depósito en blockchain, lo que podría revolucionar la manera en que las instituciones manejan su efectivo y liquidez de manera digital.