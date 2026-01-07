Gimnasia triunfa en la tercera edición con Albino Saldivia

Desde 1965, la Corrida de Crónica ha sido testigo de la pasión y la dedicación del atletismo argentino, convirtiéndose en una tradición inquebrantable. Prepárate para la celebración del 60º aniversario de este emblemático evento deportivo.

La Historia Comienza: Gimnasia y Su Triunfo Inicial

En febrero de 1965, Gimnasia de Comodoro dejó una huella imborrable en el atletismo nacional al consagrarse campeón en la primera edición de la Corrida de Crónica, gracias al talento de Albino Saldivia.

Una Competencia que Une a la Comunidad

El próximo sábado 24 de enero, se dará inicio a la 60ª edición de esta clásica carrera. Los corredores podrán vivir una experiencia única. Para inscribirte y formar parte de la historia, asegúrate de participar.

Los Protagonistas del Primer Podio

Saldivia, destacado fondista comodorense, no solo destacó por su carrera relacionada con el club, sino también por representar a una institución que hoy se brilla en la Liga Nacional de básquetbol. En sus primeras ediciones, la competencia reunió a atletas de distintos clubes locales y de la provincia.

El podio en esa primera edición se completó con Nazario Araujo, quien representaba a Crónica y se consolidó como uno de los grandes de la prueba, junto a Guerino Giacoponi de Universitario.

Gestos que Marcan la Historia

A pesar del premio reservado para el vencedor, un viaje a Bahía Blanca, Saldivia optó por ceder su derecho a Araujo, un acto que perdurará en la memoria colectiva de la competición.

Un Legado que Evoluciona

En 1966, el triunfo pasó nuevamente a manos de Nazario Araujo, reafirmando su posición entre los más destacados fondistas de la historia de la Corrida de Crónica, seguido por Giacoponi y Queipul en el podio.

La Presencia Nacional en 1967

La edición de 1967 marcó un hito al contar con la participación del renombrado atleta Domingo Amaizón, quien se llevó la victoria y dio un impulso al evento, destacando el crecimiento de la competencia a nivel regional e internacional.

Un Futuro Brillante para las Nuevas Generaciones

A diferencia de otras competiciones de la época, la Corrida de Crónica siempre ha buscado fomentar el atletismo en los jóvenes. Desde 1966, los niños tienen su espacio en la carrera, formando un semillero de nuevos talentos.

La primera edición de la categoría menor destacó a Luis Soto, conocido como el “Ñandú Patagónico”, consolidando la tradición de la carrera como un playground para las futuras estrellas del atletismo local.