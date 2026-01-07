EE.UU. implementa control «indefinido» sobre las ventas de petróleo de Venezuela

El gobierno estadounidense inicia una nueva estrategia sobre el petróleo de Venezuela, prometiendo supervisar su venta tras la reciente captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, reveló que su país planea mantener un control sobre las ventas de petróleo venezolano, con el objetivo de incidir en la situación del país sudamericano.

Una Estrategia Impulsada por los Cambios Políticos

Wright realizó estas declaraciones en una conferencia de energía en Miami, en un contexto marcado por la reciente detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses. El secretario afirmó: «Comercializaremos el crudo acumulado de Venezuela y, de forma indefinida, la producción futura».

Gestión de Ventas y Beneficio para Venezuela

Según el exejecutivo del sector energético, las ventas petroleras estarán gestionadas por EE.UU., con los ingresos depositados en cuentas controladas por el gobierno estadounidense. «Los fondos se enviarán a Venezuela para beneficiar a su pueblo», añadió Wright.

Comunicado de Petróleos de Venezuela S.A.

Posteriormente, Pdvsa emitió un comunicado confirmando que se encuentra en negociaciones con EE.UU. para la venta de petróleo bajo esquemas similares a los de otras empresas internacionales, garantizando transparencia y beneficio mutuo.

Impacto en el Mercado Petrolero

La administración de Trump también busca transformaciones significativas en la economía venezolana, pero persisten dudas sobre la autoridad legal que tendrá EE.UU. para supervisar esta operación. Se prevé un levantamiento «selectivo» de las sanciones al petróleo venezolano, permitiendo la venta y transporte a nivel global.

Reuniones con Ejecutivos Petroleros

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció que habrá encuentros con ejecutivos de empresas como Chevron y Exxon Mobil para discutir sobre futuras inversiones en la reactivación de la producción petrolera venezolana.

Planes de Estabilización y Recuperación

El secretario de Estado, Marco Rubio, delineó un plan en tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática en Venezuela, con un enfoque en el acceso justo al mercado para empresas internacionales.

Avances Recientes y Captura de Barcos

Leavitt también informó que EE.UU. ha comenzado a comercializar petróleo venezolano, con la reciente incautación de dos barcos vinculados al crudo del país. Las autoridades están preparando el enjuiciamiento de la tripulación bajo las leyes federales.

Una Nueva Era Mareada por Cambios

La administración estadounidense intenta utilizar el petróleo venezolano como una herramienta de presión y transformación, buscando fundamentalmente un cambio en la situación política y económica de Venezuela.