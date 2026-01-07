La Perspectiva de los Expertos Argentinos

Con el nuevo lema «Hacer a América Saludable otra vez», Estados Unidos ha actualizado sus guías alimentarias, generando revuelo no solo en su país, sino también en Argentina, sobre todo por su enfoque en el consumo de carne roja.

Un Cambio Drástico en las Recomendaciones Alimentarias

Este miércoles, en Washington, el secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., presentó una nueva propuesta que altera las pautas sobre carne, lácteos y grasas saturadas. Aunque estas guías se revisan cada cinco años, los expertos señalan que las recomendaciones han experimentado un cambio más notable en las últimas décadas.

La Nueva Pirámide Nutricional

La visualización de la pirámide ha sido reformulada, colocando la carne, el queso y la leche entera en posiciones prominentes. «Volver a la comida real» es el mensaje central, netamente en contra de los ultraprocesados.

Las Recomendaciones Actualizadas

Después de años de advertencias sobre el consumo excesivo de carne roja, ahora se alienta a los estadounidenses a redescubrir este alimento, incluyendo una mayor frecuencia de uso de grasas como la manteca y la grasa vacuna, a pesar de la evidencia científica en contra de estos hábitos.

Las guías actuales privilegian las proteínas de alta calidad, tanto de origen animal como vegetal, y promueven el uso de grasas saludables provenientes de fuentes naturales.

Granos Integrales y Reducción de Carbohidratos Refinados

Además de incrementar la ingesta de proteínas, la «nueva pirámide» apuesta por los granos integrales, sugiriendo limitar drásticamente los carbohidratos refinados y evitar los alimentos ultraprocesados.

Impacto en Argentina: Un Cambio en la Perspectiva Alimentaria

La actualización en la guía estadounidense ofrece pistas sobre posibles cambios en las recomendaciones locales. Sergio Britos, director del CEPEA, menciona que la integración de proteínas animales y vegetales es fundamental, así como el enfoque en granos enteros y frutas.

Similitudes y Desafíos Nutricionales

Aunque las recomendaciones argentinas han tenido poca influencia en políticas públicas, el contexto global y las guías de EE.UU. ofrecen un modelo interesante para la revisión alimentaria en el país.

Britos destaca que las pautas de EE.UU. son reconocidas por su rigor científico y su versatilidad para adaptarse a las necesidades de la población. La balanza entre la carne roja y el resto de los alimentos tendrá que ser manejada con cautela.

Preocupaciones Sobre las Grasas Saturadas

Un polémico aspecto es la revisión en el enfoque hacia las grasas saturadas, que anteriormente tenían una restricción definida. Mónica Katz, nutricionista especializada, alerta sobre los riesgos que pueden surgir de este cambio. La discusión se centrará en la importancia de distinguir entre grasas saludables y no saludables, evitando un retorno a hábitos dañinos.

El cambio en las guías alimentarias de EE.UU. servirá de referencia no solo para su población, sino también para países como Argentina, que están en plena revisión de sus recomendaciones nutricionales.