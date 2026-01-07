Proyecciones de Inflación y Dólar 2026: Lo que dicen las Consultoras del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina anticipa un panorama inflacionario que impactará el bolsillo de los argentinos en los próximos años. Las proyecciones elaboradas por consultoras muestran una tendencia preocupante que merece atención.

Las últimas cifras del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) indican que la inflación en diciembre de 2025 podría alcanzar un 2,3%. Esta cifra se suma a la proyección de un 2,0% para enero, con expertos sugiriendo que la tendencia será a la baja hasta llegar a un 1,5% en junio del mismo año.

Inflación Anual y Presupuestos

De acuerdo con los analistas, la inflación anual para 2026 se situaría en 20,1%, casi el doble de lo anticipado por el Gobierno, que estimó un 10,1% en la Ley de Presupuesto.

Proyecciones del Tipo de Cambio

El tipo de cambio también seguirá su ascenso. Se espera que para enero de 2026, el dólar alcance un promedio de $1.484,3, lo que representaría un incremento interanual del 42,2%. En diciembre de 2026, se previste un tipo de cambio nominal de $1.753, con un aumento del 21,0% en comparación con el año anterior.

Crecimiento del Producto Bruto Interno

El análisis del Producto Bruto Interno muestra una ligera mejora, proyectándose un crecimiento del 0,4% en el cuarto trimestre de 2025. Los primeros trimestres de 2026 también presentan un crecimiento esperado del 0,9% y 1,0%, lo que sugiere un cierre de 2026 con un incremento real del 3,5% respecto a 2025.

Desempleo en Aumento

La tasa de desempleo se estima en 6,8% para el cuarto trimestre de 2025, con una ligera alza proyectada al 6,9% para el mismo periodo en 2026, reflejando un contexto laboral aún desafiante.

Este panorama económico intensificará los desafíos que enfrentará la población argentina en los próximos años.