Mina Clavero da la bienvenida al verano con un 70% de ocupación turística

Con una agenda repleta de eventos emocionantes y un enfoque renovado en la seguridad, Mina Clavero se prepara para una temporada estival que promete ser inolvidable. Los indicadores turísticos muestran un crecimiento significativo en la ocupación y la afluencia de visitantes.

Ocupación y Movimiento Turístico en Aumento

Mina Clavero ha comenzado la temporada de verano con cifras alentadoras. El secretario de Turismo, Alberto Pérez, ha destacado que «este año hemos comenzado con el pie derecho», registrando un 48% de ocupación en la segunda quincena de diciembre y alcanzando un impresionante 68% durante la celebración de Año Nuevo. Estos resultados no solo superan las expectativas, sino que también representan un avance significativo respecto a los últimos 20 años.

Comparativa con Temporadas Anteriores

En comparación con el año pasado, la ocupación ha aumentado en 10 puntos, lo que resalta un interés creciente por este hermoso destino. «La oferta de alojamiento está completa», afirmó Pérez, quien mencionó que hay diversas opciones disponibles, incluyendo departamentos, casas y cabañas.

Una Agenda de Eventos Variada y Atractiva

Este verano, la actividad turística de Mina Clavero está impulsada por una agenda de eventos que promete atraer a una gran cantidad de visitantes. «Iniciamos nuestra programación con ‘Degustar’, un evento que reúne a cerca de 20 productores con propuestas innovadoras y espectáculos musicales», explicó Pérez. Entre los próximos hits, destacan las presentaciones de Los Tekis el 30 de enero y Los Nocheros el 14 de febrero, justo a tiempo para el Día de los Enamorados.

Seguridad: Un Compromiso con la Comunidad

Además de su atractivo turístico, Mina Clavero ha implementado una robusta estrategia de seguridad. «Hemos creado nuestra propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que ha resultado en una mejora significativa en la seguridad pública», explicó el secretario de Turismo. Esto permite un control más eficaz en espacios públicos y playas, gracias a la colaboración constante con las fuerzas provinciales.

Expectativas de una Temporada Récord

Con cifras que invitan al optimismo y una serie de eventos destacados, Mina Clavero se encuentra en el camino hacia un verano vibrante y lleno de posibilidades. La combinación de actividades atractivas, seguridad reforzada y un ambiente acogedor la posiciona como uno de los destinos preferidos del interior cordobés.