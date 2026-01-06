Glamping: La Nueva Tendencia en Alojamiento

Descubre el Glamping en Argentina: Naturaleza y Confort para este Verano

¿Buscas una experiencia única para este verano? El glamping combina la belleza de la naturaleza con todas las comodidades modernas, convirtiéndose en la opción ideal para quienes quieren desconectarse sin sacrificar confort.

Una Tendencia en Auge: Glamping en Todo el País

El glamping ha ganado popularidad en Argentina, con numerosas opciones disponibles en casi todas las provincias. Con más de 400 alojamientos registrados en el continentes, es fácil encontrar el espacio perfecto para una escapada especial. Glamping South permite explorar diversas alternativas, incluyendo servicios, precios y experiencias turísticas únicas.

Opciones Destacadas para una Escapada Perfecta

El verano ofrece una variedad de destinos ideales que combinan naturaleza, confort y actividades emocionantes en lugares estratégicos. Aquí algunos de los mejores glampings que no te puedes perder:

Geo Glamping, Capilla del Monte

Ubicado al pie del cerro Uritorco, Geo Glamping ofrece una experiencia ecológica en un área de más de ocho hectáreas. Sus domos de diseño vintage cuentan con baño privado, amenities y desayuno incluido. Además, disfrutarás de espacios compartidos, piscina y un restaurante con propuestas saludables.

El Mirador, Mar Chiquita

En la orilla de la hermosa laguna Mar Chiquita, este glamping de lujo destaca por sus domos equipados con camas king size, vistas panorámicas y un servicio de pensión completa, que incluye menús gourmet. Disfruta de actividades al aire libre como paseos en bote y senderismo.

Domos Park, Mar de las Pampas

Domos Park ofrece una experiencia de descanso única con la posibilidad de dormir bajo las estrellas. Este espacio combina el sonido del mar con un confort excepcional, perfectos para una escapada romántica o simplemente para relajarse.

Chaná Timbú Eco Glamping, Delta

Este refugio situado a orillas del río Paraná ofrece una inmersión total en la naturaleza, con carpas equipadas y un enfoque en la sustentabilidad. Aquí puedes disfrutar de diversas actividades al aire libre y gastronomía personalizada, ideal para los amantes de la naturaleza.

Costa Traful, Villa Traful, Neuquén

A orillas del lago Traful, este glamping ofrece un entorno natural espectacular con actividades para todos. La mezcla de montañas, bosque nativo y cristalinas aguas hacen de Costa Traful un lugar perfecto para disfrutar en pareja o en familia.

Domos Moquehué, Villa Pehuenia, Neuquén

Este innovador glamping en plena Patagonia ofrece domos transparentes que permiten disfrutar de un entorno natural imperdible. Es el lugar ideal para la aventura, ofreciendo actividades como senderismo, paseos en kayak y pesca.