Disfruta del Verano: Gana Con Banco Macro en la Playa

¡Aprovecha el Verano 2026 con Banco Macro: Ofertas Irresistibles para Tus Vacaciones!
Banco Macro se renueva para el verano 2026, ofreciendo un sinfín de beneficios diseñados para que disfrutes al máximo tus días de descanso, viajes y momentos de ocio. Del 1 de diciembre al 28 de febrero, ¡no te pierdas las promociones exclusivas!
Beneficios Incomparables en la Costa Atlántica
Este verano, los clientes de Banco Macro disfrutan de hasta 6 cuotas sin interés en Sombras y Sombrillas, disponibles al pagar con MODO o mediante contactless. Esta oferta está disponible para tarjetas de Crédito Macro y Platinum Macro.
Los portadores de Macro Selecta gozan de un descuento adicional del 10% y hasta 6 cuotas sin interés en reconocidos balnearios como Alaciel, Bocas del Toro, y más.
Delicias Gastronómicas: Descuentos Diarios y Sorpresas
La oferta gastronómica se extiende a una vasta red de restaurantes, donde al pagar con tarjetas Macro, obtienes descuentos del 10% al 30%, dependiendo del tipo de tarjeta. Locales como Atilio’s Sandwich Co y Mandinga Parrilla están listos para deleitarte.
Los titulares de Mastercard Black Macro Selecta pueden beneficiarse de un 25% de ahorro en marcas como Lucciano’s y Patagonia, con un tope semanal de $10,000.
Días Ricos en Sabor: Havanna y Heladerías
En Havanna, se aplican descuentos de hasta 30% en función del tipo de tarjeta, y lo mismo sucede en heladerías como Freddo y Lucciano’s, ¡un placer que no te querrás perder!
Conectividad en Movimiento: Beneficios para Tu Viaje
Viaja de forma más económica gracias al 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en Beconnected para clientes de tarjetas Platinum Macro y Macro Selecta.
Turismo y Aventura: Cuotas y Descuentos Clave
Descubre el país con 6 cuotas sin interés en paquetes turísticos y hoteles a través de Despegar y Al Mundo, disponible para todas las tarjetas de crédito Macro.
Los clientes Macro Selecta podrán acceder a 12 cuotas sin interés en la plataforma Selecta Volar.
Buquebus: Viajes a Uruguay y Más con Descuento
Obtén un 10% de ahorro en pasajes y bodegas al pagar con Macro Selecta. En gastronomía, disfruta de 30% de descuento en los restaurantes del barco y en la terminal.
Experiencias Únicas en la Playa
Más allá de los descuentos, Banco Macro te ofrece experiencias singulares en Mar del Plata y Pinamar, desde sesiones de yoga hasta activaciones artísticas en la arena.
Las propuestas de bienestar incluyen Spa y Degustaciones Premium con bebidas de bodegas reconocidas, junto con actividades deportivas como fútbol y rugby.
Movilidad y Combustible a Tu Alcance
Aprovecha un 30% de descuento en Uber y Cabify los fines de semana y beneficios en combustibles todos los miércoles en YPF.
Un Verano para Recordar
Banco Macro te invita a disfrutar de un verano lleno de aventuras, ofertas y experiencias memorables, desde el Abierto del Sur hasta el Festival de Doma y Folklore, ¡disfruta de la temporada al máximo!