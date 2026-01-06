Disfruta del Verano: Gana Con Banco Macro en la Playa

Banco Macro se renueva para el verano 2026, ofreciendo un sinfín de beneficios diseñados para que disfrutes al máximo tus días de descanso, viajes y momentos de ocio. Del 1 de diciembre al 28 de febrero, ¡no te pierdas las promociones exclusivas!

Beneficios Incomparables en la Costa Atlántica

Este verano, los clientes de Banco Macro disfrutan de hasta 6 cuotas sin interés en Sombras y Sombrillas, disponibles al pagar con MODO o mediante contactless. Esta oferta está disponible para tarjetas de Crédito Macro y Platinum Macro.

Los portadores de Macro Selecta gozan de un descuento adicional del 10% y hasta 6 cuotas sin interés en reconocidos balnearios como Alaciel, Bocas del Toro, y más.

Delicias Gastronómicas: Descuentos Diarios y Sorpresas

La oferta gastronómica se extiende a una vasta red de restaurantes, donde al pagar con tarjetas Macro, obtienes descuentos del 10% al 30%, dependiendo del tipo de tarjeta. Locales como Atilio’s Sandwich Co y Mandinga Parrilla están listos para deleitarte.

Los titulares de Mastercard Black Macro Selecta pueden beneficiarse de un 25% de ahorro en marcas como Lucciano’s y Patagonia, con un tope semanal de $10,000.

Días Ricos en Sabor: Havanna y Heladerías

En Havanna, se aplican descuentos de hasta 30% en función del tipo de tarjeta, y lo mismo sucede en heladerías como Freddo y Lucciano’s, ¡un placer que no te querrás perder!

Conectividad en Movimiento: Beneficios para Tu Viaje

Viaja de forma más económica gracias al 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en Beconnected para clientes de tarjetas Platinum Macro y Macro Selecta.

Turismo y Aventura: Cuotas y Descuentos Clave

Descubre el país con 6 cuotas sin interés en paquetes turísticos y hoteles a través de Despegar y Al Mundo, disponible para todas las tarjetas de crédito Macro.

Los clientes Macro Selecta podrán acceder a 12 cuotas sin interés en la plataforma Selecta Volar.

Buquebus: Viajes a Uruguay y Más con Descuento

Obtén un 10% de ahorro en pasajes y bodegas al pagar con Macro Selecta. En gastronomía, disfruta de 30% de descuento en los restaurantes del barco y en la terminal.

Experiencias Únicas en la Playa

Más allá de los descuentos, Banco Macro te ofrece experiencias singulares en Mar del Plata y Pinamar, desde sesiones de yoga hasta activaciones artísticas en la arena.

Las propuestas de bienestar incluyen Spa y Degustaciones Premium con bebidas de bodegas reconocidas, junto con actividades deportivas como fútbol y rugby.

Movilidad y Combustible a Tu Alcance

Aprovecha un 30% de descuento en Uber y Cabify los fines de semana y beneficios en combustibles todos los miércoles en YPF.

Un Verano para Recordar

Banco Macro te invita a disfrutar de un verano lleno de aventuras, ofertas y experiencias memorables, desde el Abierto del Sur hasta el Festival de Doma y Folklore, ¡disfruta de la temporada al máximo!