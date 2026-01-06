ATE y la izquierda marchan en Buenos Aires por Venezuela y queman la bandera de EE. UU.

Este lunes, un contundente grupo de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales se manifestaron en la Ciudad de Buenos Aires, mostrando su rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela. La marcha, liderada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Izquierda, se realizó cerca de la Embajada de EE.UU., con el objetivo de alzar la voz contra las injerencias extranjeras.

Una Protesta Marcada por la Consigna “Fuera EE.UU. de América Latina”

La movilización, que reunió a miles de personas, tuvo lugar en Plaza Italia, donde los asistentes se organizaron bajo el lema “Fuera Estados Unidos de América Latina”. Las fuerzas de seguridad, tanto federales como de la Policía de la Ciudad, se desplegaron para mantener el orden y evitar conflictos durante el evento.

Gestos Simbólicos y Repercusiones

Una de las acciones que más revuelo generó fue la quema de una bandera de EE.UU. por parte de algunos manifestantes, un gesto que acaparó la atención de los medios y la política. Aunque la protesta se desarrolló pacíficamente, esta imagen resonó políticamente, simbolizando el fuerte desapego hacia la intervención extranjera.

Importantes Referentes en la Marcha

Entre los líderes destacados se encontraban figuras del Frente de Izquierda, como las diputadas Myriam Bregman y Néstor Pitrola, así como representantes sindicales como Hugo Yasky y Roberto Baradel. De los movimientos sociales, participó Fernando Esteche de Quebracho, entre otros.

Declaraciones de los Líderes

Fernando Esteche enfatizó que la marcha tenía como finalidad rechazar la injerencia de EE.UU. en Venezuela, exigiendo el restablecimiento del orden democrático en el país. “Nos convocamos para repudiar esta intervención y apoyar la legalidad en Venezuela”, declaró durante la movilización.

Un Llamado a la Defensa de la Soberanía

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, subrayó que la protesta reunió a diversos sectores: sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Godoy hizo un llamado a la comunidad internacional, instando a defender la soberanía de los pueblos ante lo que consideró una política autoritaria proveniente de Washington.

El Futuro de las Protestas

La marcha culminó sin incidentes mayores, pero con un claro mensaje: la lucha por la soberanía regional y la oposición a la presencia militar extranjera en América Latina continuará. Los organizadores prometieron mantener el espíritu de protesta y movilización en el futuro.