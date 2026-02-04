Gobierno Albanese venderá $3 mil millones en sitios históricos para liberar espacio para viviendas nuevas

La decisión busca liberar tierras para el desarrollo de viviendas y espacios públicos, tras un exhaustivo auditoría de los terrenos del gobierno.

El gobierno federal ha decidido poner a la venta propiedades históricas del sector de defensa en todo el país, con un valor estimado de $3,000 millones. Esta acción es parte de un plan destinado a liberar terrenos que se destinarán a nuevos proyectos de vivienda y espacios comunitarios.

Propiedades en la mira: ¿Qué lugares serán vendidos?

Entre los sitios destacados se encuentran los históricos cuarteles de Victoria en ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane. Estos lugares, cargados de patrimonio, serán vendidos, mientras los funcionarios se trasladarán a oficinas más modernas. Una de las joyas del patrimonio que se habilitará para el público incluye las salas de gabinete utilizadas por John Curtin durante la Segunda Guerra Mundial.

Un informe que marca el rumbo

El Ministro de Defensa, Richard Marles, presentó el informe sobre las más de 3 millones de hectáreas que comprende la propiedad del defensa, indicando que se aceptaron las recomendaciones para vender más de 60 propiedades. Esto incluye islas emblemáticas en el puerto de Sídney y sitios estratégicos para la defensa, como el importante sitio de municiones en Maribyrnong, que podría albergar hasta 6,000 nuevas viviendas.

Reducción de costos y optimización de espacios

Se prevé que la venta de estos activos genere aproximadamente $1,800 millones netos, y se estima un ahorro anual de cerca de $100 millones en costos de mantenimiento. Esto incluye la gestión de 14 sitios vacíos que requieren atención inmediata.

Desarrollo urbano y modernización de oficinas

El gobierno actual busca incentivar la ocupación de espacios de oficina modernos, como el Defensa Plaza en Melbourne, que actualmente opera al 46% de su capacidad. Por su parte, el Defensa Plaza en Sídney tiene una ocupación del 60%. Se espera que la venta de 26 propiedades metropolitanas recolecte hasta $2,400 millones, contribuyendo a un ahorro de $3,000 millones en costos de mantenimiento y seguridad a lo largo de una década.

Impacto histórico y controversias

A pesar de los beneficios económicos, se anticipa una respuesta negativa a la venta de sitios que son parte integral de la historia defensiva del país. La gestión de este proceso, que será realizada por el departamento de finanzas, podría extenderse por varios años.

Las ventas en el cuartel de Victoria se prevén generar $1,300 millones gracias a sus ubicaciones privilegiadas en las principales ciudades del país. Entre otros activos, se destaca la isla Espectáculo en el puerto de Sídney, que ha costado a los contribuyentes alrededor de $4 millones en mantenimiento en los últimos cuatro años.

Fondos para el nuevo horizonte de defensa

Marles subrayó que todos los ingresos obtenidos de la venta se reinvertirán en mejorar la capacidad defensiva del país, especialmente ante los cambios significativos que se avecinan, impulsados por el acuerdo de submarinos nucleares AUKUS.

“Para que las fuerzas armadas australianas protejan a nuestra nación y a sus ciudadanos, es crucial contar con un patrimonio que responda a sus necesidades operativas y capacidades”, afirmó Marles.

El informe también destacó que muchos de los terrenos destinados a la defensa están subutilizados, y están drenando recursos que podrían ser redirigidos a necesidades más prioritarias del sector.

Un cambio necesario en la gestión del patrimonio

Según el estudio, las mismas políticas han persistido desde los años 90, a pesar de las recomendaciones realizadas en revisiones previas. Los autores concluyeron que continuar con el statu quo ya no es una opción viable.

Pronto se ofrecerá más información sobre esta importante iniciativa…