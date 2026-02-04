Córdoba brilla este verano con 3,5 millones de turistas y ocupaciones del 97% en sus destinos clave

Mientras otros destinos experimentan un verano cauteloso, Córdoba se destaca con una afluencia sorprendente de visitantes y una agenda cultural vibrante que atrapa a turistas de todo el país.

A medida que avanza la temporada estival, Córdoba ha demostrado ser un imán para el turismo. Según informes de la Agencia Córdoba Turismo, en enero de este año, la provincia dio la bienvenida a 3,5 millones de visitantes, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el mismo mes del año anterior, traducido en 300 mil turistas más respecto a enero de 2025.

Mejor Éxito que Nunca

El presidente de la Agencia, Darío Capitani, destacó que este crecimiento no solo se mide en la cantidad de turistas, sino también en el impacto positivo que genera en la economía local, ya que se estima que la actividad turística ha aportado cerca de un billón de pesos desde el inicio de la temporada.

Turismo Concentrado en Fines de Semana

Los fines de semana han sido el epicentro de la demanda turística, con un claro predominio del turismo de cercanía. Villa Carlos Paz se mantuvo con un 80% de ocupación durante la semana y alcanzó entre 90% y 95% los fines de semana, reafirmándose como uno de los destinos más visitados.

Otras localidades, como Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, también reportaron cifras similares, con picos de ocupación de 97% y 90% respectivamente. En el noreste de la provincia, Miramar superó el 90% durante los fines de semana, con una demanda casi completa.

El Poder de los Festivales

Los valles de Punilla y Calamuchita se consolidaron como las zonas más atractivas, no solo por su belleza natural, sino también por su rica agenda de eventos culturales y recreativos que atraen a turistas de todas partes.

Capitani enfatizó la importancia de estas festividades, que son un motor clave para el crecimiento del turismo interno y nacional, diferenciando a Córdoba de otros destinos vacacionales.

Expectativas para el Carnaval

A medida que enero llega a su fin, el Gobierno local se muestra optimista sobre el movimiento turístico de febrero, gracias a un calendario repleto de festividades de carnaval que promete mantener la afluencia de visitantes. “Estamos comenzando febrero con muchas expectativas”, afirmó Capitani.

Su compromiso es claro: “Acompañar a cada visitante y fortalecer nuestras ofertas para seguir siendo un destino atractivo es nuestra prioridad”. Con una ocupación muy alta y un flujo constante de turistas, Córdoba se reafirma como uno de los principales polos turísticos del país en esta temporada de verano.