Récord histórico: El consumo de carne de cerdo en Argentina alcanza niveles inéditos en 2025

Durante 2025, Argentina ha alcanzado cifras históricas en la producción y el consumo de carne de cerdo, lo que implica un notable avance para el sector porcino del país.

Nuevos Números en la Faena y Producción

La faena se elevó a 517.433 cabezas, mientras que la producción alcanzó las 812.272 toneladas, marcando aumentos del 2,5% y 3,4% respectivamente en comparación al año anterior.

Incremento en el Consumo Interno

El consumo de carne porcina también tuvo un desempeño excepcional, con un récord de 18,9 kilos por habitante, que representa un incremento del 8,7% respecto al año 2024.

Adaptación del Sector

Según la Secretaría de Agroindustria, estos resultados refuerzan la presencia de cortes de cerdo en la dieta argentina, destacando su versatilidad y valor.

El consultor Juan Uccelli afirmó que “un aspecto positivo de 2025 es que se detuvo la salida masiva de productores; solo 52 abandonaron la actividad, un número considerablemente bajo en comparación a años anteriores, donde el 30% de los productores dejaban el sector”.

Uccelli también mencionó que Argentina continúa entre los pocos países con un crecimiento sostenido, con el potencial de seguir escalando si se resuelven aspectos tributarios y crediticios.

Comercio Exterior del Sector Porcino

Las exportaciones porcina generaron más de 15 millones de dólares, un aumento del 3% en comparación a 2024. Argentina mantiene abiertos 54 mercados internacionales para su carne de cerdo.

No obstante, las importaciones también alcanzaron un récord histórico, con 53.117 toneladas y un costo de 170 millones de dólares. Uccelli criticó esta situación, indicando que el volumen importado impactó negativamente en los precios para los productores y aumentó los costos para los consumidores.

Consumo de Otras Carnes

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo de carne bovina en 2025 fue de 48,6 kg por habitante, lo que representa un aumento del 1,6%, pero aún está por debajo del promedio de los últimos cinco años.

El consumo de carne aviar y porcina alcanzó máximos históricos, con 46,8 kg y 18,4 kg per cápita respectivamente. Este crecimiento se debe a un abaratamiento relativo en comparación con la carne vacuna, que ha registrado incrementos de precios significativos debido a la alta demanda internacional.