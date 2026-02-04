Golpe en bolsa: decepcionante balance y cambio de CEO

Un nuevo rumbo para PayPal tras resultados decepcionantes, mientras el mercado reacciona con un desplome de más del 12% en sus acciones.

PayPal ha decidido efectuar un cambio radical en su dirección tras publicar resultados que no cumplieron con las expectativas del mercado. El desplome de más del 12% en sus acciones en Wall Street refleja la inquietud de los inversores.

El CEO Alex Chriss dejará su puesto y será reemplazado por Enrique Lores, actual director ejecutivo de HP Inc. Lores asumirá oficialmente el cargo el 1 de marzo, mientras que Jamie Miller, directora financiera, actuará como CEO interina hasta entonces.

Este cambio de liderazgo se produjo tras un informe trimestral que decepcionó al mercado. En el cuarto trimestre, PayPal reportó ganancias por acción de u$s1,23 y unos ingresos de u$s8,68 mil millones, ambos por debajo de las proyecciones de los analistas. Como consecuencia, las acciones cayeron a u$s45,95.

Desde la junta directiva se reconoció el mal desempeño, declarando que, a pesar de ciertos avances en diversas áreas, el ritmo de cambio y ejecución «no estuvo alineado con las expectativas de la Junta», según palabras de David Dorman, presidente del directorio.

Contexto Económico: Desafíos para PayPal

La compañía atribuyó parte de su desempeño a un contexto macroeconómico adverso. El debilitamiento del gasto minorista en Estados Unidos y las dificultades en los mercados internacionales han impactado su desarrollo. En este sentido, el crecimiento de los pagos online con la marca PayPal se limitó al 1%, una notable disminución respecto al 6% del año anterior.

Además, PayPal anticipó que en 2026 el margen en dólares por transacción, crucial para medir la rentabilidad, experimentará una leve caída frente al año anterior.

El análisis anual también fue desalentador. PayPal reportó ganancias por acción de u$s5,31, inferior al rango que había pronosticado previamente, tras realizar dos ajustes en sus expectativas.

Con el objetivo de mitigar el impacto negativo en el mercado, la empresa está replanteando su estrategia. En el último trimestre, solicitó convertirse en un banco en Estados Unidos, una iniciativa diseñada para incrementar su capacidad de otorgar crédito a pequeñas empresas.

Además, PayPal ya posee una licencia bancaria en Europa y enfatiza este aspecto como un pilar esencial para mantener su crecimiento en un entorno cada vez más complicado.