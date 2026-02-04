El alto costo de la limpieza urbana: Díaz compara gastos de basura con ingresos

La recolección de residuos seis veces a la semana pone de relieve el desafío financiero que enfrentan las autoridades de Córdoba a la hora de administrar las tasas municipales. Magalí Díaz, funcionaria a cargo, explica cómo equilibrar la limpieza de la ciudad con los fondos disponibles.

La recolección de basura en Córdoba, realizada seis veces por semana, fue utilizada por Magalí Díaz como un ejemplo revelador en el debate sobre las tasas municipales. «Mantener limpia esta ciudad tiene un costo elevadísimo», comentó al evaluar la comparación entre la recaudación de impuestos y el costo del servicio.

Díaz subrayó la singularidad del servicio: «Es simplemente impresionante que en ninguna parte del mundo se recoja la basura de esta manera. Es un gasto significativo». La funcionaria destacó que mirar solo los ingresos por impuestos inmobiliarios no ofrece una vista completa de la situación: «Lo recaudado por inmobiliario cubre menos del 30% del costo del servicio de basura». Por ejemplo, sostuvo que, si se recauda mensualmente 7.000 millones de pesos, el costo de mantener la limpieza implica entre el 20 y 21% de esa cifra.

Córdoba: una ciudad con numerosos desafíos

Díaz describió a Córdoba como «una ciudad compleja», caracterizada por su gran extensión y diversidad. Señaló que es complicado mantener el orden y la limpieza con un presupuesto limitado ante las crecientes demandas en áreas como transporte, salud y educación. «Se están haciendo esfuerzos significativos, pero aún queda mucho camino por recorrer», afirmó.

Además de la recolección de basura, la funcionaria mencionó otros aspectos que requieren atención, como el mantenimiento de desagües, cloacas, alumbrado público, plazas y reparaciones de calles, que también afectan la calidad de vida de los ciudadanos.

Actualizaciones sobre tasas de automotor e inmobiliario

Respecto a la tasa de automotor, Díaz aclaró que el cálculo se realiza según el esquema de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. «De acuerdo a nuestros análisis, el 93% de los contribuyentes de la ciudad experimentará un incremento en sus tasas que no superará el 30%. Solo el 7% verá un aumento ligeramente superior», indicó.

En relación a las tasas inmobiliarias, la funcionaria fue clara: «No se han actualizado las alícuotas ni las bases imponibles. Las contribuciones se basan en valores de diciembre de 2025». Aquellos que pagaron anualmente el año anterior notarán un incremento del 28,14% en sus facturas.

Finalmente, la Municipalidad anunció que la cuota única y la primera cuota vencerán el 10 de febrero.