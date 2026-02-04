Las 26 películas imprescindibles de Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig y otros

¡El agente 007 ya está en Argentina! Todas sus películas en Netflix

Por primera vez, los fanáticos del icónico James Bond pueden disfrutar de la colección completa de sus películas en Argentina, incluyendo todas las versiones del famoso espía, incluso una producción "no oficial". Aunque no están en los cines, todos los títulos están disponibles en la popular plataforma de streaming, Netflix.

La magia de un agente legendario

Desde su debut en El satánico Dr. No (1962), protagonizada por Sean Connery, hasta Sin tiempo para morir (2021) con Daniel Craig, la saga de James Bond ha abarcado más de cinco décadas. A lo largo de los años, el famoso agente secreto ha sido interpretado por seis actores, lo que lo convierte en un personaje cinematográfico incomparable.

La evolución del personaje

Si bien no es inusual que un héroe cambie de rostro en la historia del cine, el legado de Bond se destaca por la longevidad y variedad que ofrece. Recordemos otros casos como Clarice Starling, quien fue interpretada por Jodie Foster y luego por Julianne Moore, o el príncipe Philip, que fue encarnado por diferentes actores en la saga de Maléfica.

¡26 películas para disfrutar!

La colección de James Bond suma un total de 26 películas, cada una con su propia interpretación única y un estilo característico. Las versiones de los diferentes actores han aportado su sello personal a la historia; desde Sean Connery con siete películas, hasta George Lazenby, que solo tuvo una oportunidad en el icónico papel.

Los actores que dieron vida a Bond

Sean Connery : 7 películas, incluyendo Nunca digas nunca jamás.

: 7 películas, incluyendo Nunca digas nunca jamás. George Lazenby : 1 película.

: 1 película. Roger Moore : 7 películas.

: 7 películas. Timothy Dalton : 2 películas.

: 2 películas. Pierce Brosnan : 4 películas.

: 4 películas. Daniel Craig: 5 películas.

Solo Lazenby y Brosnan no son británicos, lo que añade un toque global al legado del espía.

Conoce a los Bond fuera de Eon Productions

Interesantemente, también hubo otras interpretaciones del famoso agente. David Niven apareció en una comedia de 1967, mientras que Barry Nelson fue el primer Bond en una adaptación televisiva de 1954. ¡Y nadie puede olvidar el emblemático Aston Martin DB5!

Las 26 películas disponibles en Netflix

Para los entusiastas que no quieren perderse la posibilidad de ver a Bond en acción, aquí están las películas que ya se pueden disfrutar en Netflix:

El satánico Dr. No (1962) De Rusia con amor (1963) Dedos de oro (1964) Operación Trueno (1965) Solo se vive dos veces (1967) Al servicio secreto de su Majestad (1969) Los diamantes son eternos (1971) Vivir y dejar morir (1973) El hombre con el revólver de oro (1974) La espía que me amó (1977) Moonraker, misión espacial (1979) Solo para sus ojos (1981) Octopussy (1983) Nunca digas nunca jamás (1983) En la mira de los asesinos (1985) Su nombre es peligro (1987) Licencia para matar (1989) GoldenEye (1995) El mañana nunca muere (1997) El mundo no basta (1999) Otro día para morir (2002) Casino Royale (2006) Quantum of Solace (2008) Operación Skyfall (2012) Spectre (2015) Sin tiempo para morir (2021)

Con esta oportunidad, los seguidores del agente 007 tienen el chance de revivir o descubrir las aventuras de uno de los personajes más icónicos del cine. Así que prepara tus palomitas y disfruta de esta maratón cinematográfica.