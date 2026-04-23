Gonzalo Martínez Mosquera alerta sobre la crisis de las PYMES: ‘Nos quitan impuestos y también ingresos’

La situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina es alarmante. A medida que se intensifican los problemas financieros, muchos emprendedores luchan por sobrevivir en un entorno adverso.

En una reciente intervención, el economista Gonzalo Martínez Mosquera explicó la complejidad del panorama actual para las PYMES. A pesar de seguir operando, muchas empresas están perdiendo dinero, resaltando que no siempre la producción indica ganancias.

Un Contexto de Dificultades Financieras

Martínez Mosquera enfatizó que, a pesar de lo que sugieren algunos analistas, la continuidad de las operaciones no equivale a rentabilidad. Muchas veces, las empresas se mantienen activas solo para mitigar pérdidas y cumplir con costos fijos en lugar de obtener beneficios reales.

El financiamiento aparece como un salvavidas, sin embargo, su naturaleza ha cambiado. Según el economista, el crecimiento del crédito es menos un signo de expansión y más un indicador de que las empresas lidian con dificultades para llegar a fin de mes. Además, alertó sobre un incremento en la morosidad, lo que complica aún más la situación.

Presión Fiscal y Reducción del Consumo

El entorno se vuelve más complejo ante la ausencia de alivios fiscales. Martínez Mosquera subrayó que los impuestos, como IVA e ingresos brutos, continúan pesando sobre las empresas, e incluso han aumentado en algunos casos.

Otro punto crucial es el recorte en el gasto público, que limita el consumo y, en consecuencia, la demanda para las PYMES. Este fenómeno genera un círculo vicioso, donde las empresas pierden un cliente vital: el Estado y los trabajadores dependientes de él.

Reconversión: Una Necesidad sin Demanda

El tema de la reconversión industrial es esencial, pero Martínez Mosquera advierte que no puede realizarse sin un mercado dispuesto a absorber esa nueva oferta. Si las empresas quiebran y no hay sectores alternativos que contraten, el resultado es un aumento del desempleo.

El economista aboga por una reducción de impuestos para ofrecer un respiro al sector y evitar un retroceso en la economía. A su juicio, la alta carga fiscal no solo asfixia a las empresas, sino que también obstaculiza la recuperación económica general.

Finalmente, Martínez Mosquera señala que este deterioro puede desencadenar un malestar social que afecte tanto el ámbito político como el económico. Sin cambios significativos en las políticas actuales, el futuro de las PYMES argentinas se presenta complicado.