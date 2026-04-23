Caída de trader influencer: Prometía lujo en redes pero estafó a inversores con departamentos falsos

Un escándalo envuelve al influencer Lucas Gabriel Forastieri, arrestado por supuesta estafa, tras la cual se estima que dejó pérdidas de alrededor de 170 mil dólares a sus víctimas.

Un influencer de vida lujosa detenido. Lucas Gabriel Forastieri, conocido por su imagen de trader en redes sociales, fue detenido el pasado fin de semana tras ser señalado por tres inversores que confiaron en sus promesas financieras pero que terminaron siendo estafados.

La Promesa de Inversiones y el Estilo de Vida Opulento

Forastieri, quien contaba con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, solía mostrar su vida de lujos, con imágenes de viajes al exterior, residencias exclusivas y autos de alta gama, incluyendo modelos como Porsche y Lamborghini. Un emblema de su riqueza era un Huayra BC Roadster de Pagani Automobili, lo que lo convirtió en un habitual de la «Temporada de los Superautos» en Punta del Este, un evento donde se exhiben vehículos de lujo.

Controversias y Denuncias Previas

En 2022, Forastieri tuvo un altercado con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, tras ser filmado conduciendo a alta velocidad en un Lamborghini. A pesar de su éxito aparente, su nombre no figura entre los agentes de bolsa autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

Inicio de la Investigación Judicial

La trama de la estafa se remonta a 2017, cuando un inversor comenzó a percibir que su dinero, que supuestamente estaba invertido en bonos y acciones, dejó de generar los retornos prometidos. En un intento por calmar a este inversor, Forastieri recomendó abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, entregando cheques que resultaron ser sin fondos.

Más Víctimas y Promesas Vacías

En 2023, nuevos inversores también reportaron pérdidas tras confiar en las promesas de Forastieri. Aunque al principio algunos vieron retornos en sus inversiones, posteriormente desapareció sin dejar rastro. A uno de los damnificados incluso le ofreció un departamento como pago, sólo para descubrir que la propiedad no le pertenecía y ni siquiera existía.

Consecuencias Legales y Futuro incierto

La detención de Forastieri tuvo lugar en un country de Luján, y las autoridades están investigando más denuncias que podrían surgir, ya que muchos ahorristas han comenzado a agruparse en redes sociales para compartir sus experiencias. Este escándalo deja al descubierto los riesgos de confiar ciegamente en promesas de altos retornos en inversiones.