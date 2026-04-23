Second soldado francés muerto en emboscada atribuida a Hezbollah, confirma Macron

El conflicto en la región resuena con luto tras la muerte de dos soldados franceses, víctimas de un ataque en el marco del operativo de mantenimiento de la paz en Líbano.

El presidente Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento de un segundo soldado francés, el cual sucumbió a las heridas infligidas durante un ataque el pasado fin de semana contra los cascos azules de la ONU en Líbano, un acto atribuido al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán.

Detalles del Ataque Letal

El primer elemento del ejército, el sargento Florian Montorio, fue abatido en la emboscada del sábado, mientras que el segundo soldado, el cabo Anicet Girardin, falleció tras ser herido gravemente. En una publicación en X, Macron lamentó su muerte, detallando que Girardin había sido evacuado de Líbano después de recibir disparos de combatientes de Hezbollah.

Acciones Heroicas en el Campo de Batalla

Girardin, integrante de una unidad especializada en manejo de perros, formaba parte de una misión destinada a despejar una ruta sembrada de explosivos improvisados. Al entrar bajo fuego continuo de francotiradores ocultos de Hezbollah, trató de asistir a su líder de sección, quien había caído, cuando él también fue alcanzado.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, expresó en X: “Su valentía en situaciones extremas es un testimonio del compromiso de nuestros soldados”.

Un Contexto de Conflicto en Aumento

Girardin se convierte así en el tercer militar francés en perder la vida desde que comenzó el reciente conflicto en la región, ante él ya habían caído Montorio y Arnaud Frion, muerto por un dron iraní en el Kurdistán iraquí el mes pasado. Tanto Macron como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han señalado a Hezbollah como responsable del ataque.

Compromiso de la Fuerza de Paz en Líbano

Los soldados franceses en la ONU Interina de Fuerzas en Líbano (UNIFIL) continúan su labor con valor y dedicación. Fundada en 1978, la misión cuenta con más de 10,000 cascos azules de 50 países, quienes patrullan la Línea Azul, la frontera delineada por la ONU entre Líbano e Israel, y trabajan en iniciativas para reducir las tensiones entre ambas naciones.

Sin embargo, en agosto del año anterior, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad para poner fin a la operativa de la fuerza de paz a finales de 2026, respondiendo a demandas de Estados Unidos e Israel.