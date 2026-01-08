Google integra Gemini en Gmail: descubre por qué

El próximo nivel de Gmail ya está aquí. Google presenta funciones que transforman la experiencia del correo electrónico mediante inteligencia artificial, facilitando la organización y redacción de mensajes.

La compañía californiana ha lanzado una serie de características innovadoras para Gmail, que incluyen AI Inbox y visión general automatizada, todo gracias al poder de Gemini 3.

Transformación de la Bandeja de Entrada

Estas nuevas funcionalidades ofrecen a los usuarios la opción de filtrar información y automatizar la redacción de correos, convirtiendo la bandeja de entrada en un ecosistema digital más inteligente.

La meta es ayudar a los usuarios a concentrarse en lo que realmente importa, encontrar información clave más rápidamente y redactar mensajes de manera más efectiva.

Nuevas Funciones Disponibles

Desde hoy, se incluyen varias funciones, inicialmente en inglés y para usuarios en EE.UU.:

Visión General con IA

Esta característica mejora la experiencia de búsqueda en Gmail, permitiendo a los usuarios describir lo que están buscando en la barra de búsqueda. La IA generará un resumen útil basado en los correos existentes. Esta función está disponible para suscriptores de Google One Ultra y Pro.

AI Inbox

Con una vista optimizada que complementa la interfaz tradicional, AI Inbox resalta lo más relevante mediante secciones como Priorities, para gestionar tareas, y Catch Me Up, que resume eventos importantes como viajes y entregas. Esta función se encuentra actualmente en fase de prueba.

Innovaciones para Todos

Además, Google anunció que algunas de estas nuevas funciones se extenderán a todos los usuarios de la versión gratuita de Gmail:

Resumen Automatizado de Correos

Gmail ahora puede sintetizar largos hilos de correos en un resumen conciso, destacando solo los puntos clave.

Respuestas Sugeridas Personalizadas

Esta mejora, basada en el contexto de conversaciones anteriores, adaptará las respuestas sugeridas para alinearse con el estilo y tono del usuario.

Ayuda en la Redacción

La función “Ayúdame a Escribir” permite crear borradores desde cero con instrucciones simples, incorporando contexto de otras aplicaciones de Google para mayor personalización.

Un Gmail Más Inteligente

Con más de 3.000 millones de usuarios globales, Gmail busca convertirse en un asistente personal proactivo, capaz de gestionar correos complejos y priorizar lo importante. La integración de Gemini y la inteligencia artificial marcan un nuevo capítulo en la productividad diaria.

Google tiene la intención de transformar el correo electrónico en una herramienta más inteligente e intuitiva, ajustándose a las necesidades actuales de comunicación y trabajo.