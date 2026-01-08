Novia de Iñaki Gutiérrez protagoniza peligrosa maniobra al volante tras haber bebido

Impactante accidente en Mar de Ajó: Influencer libertaria protagoniza choque con alcohol en sangre

Un accidente de tránsito ocurre en Mar de Ajó y llama la atención no solo por el choque en sí, sino por la identidad de la conductora involucrada. Eugenia Rolón, una conocida influencer libertaria, se encuentra en el centro de la noticia.

Un Honda Fit, al volante de la influencer Eugenia Rolón, se accidentó hoy en Mar de Ajó. El vehículo, que realizó maniobras peligrosas, terminó chocando contra un poste tras subir la vereda pasada las 9 de la mañana.

Detalles del incidente

Fuentes policiales confirmaron que Rolón, de 23 años, mostró signos de conducción imprudente. Tras el accidente, el examen de alcoholemia reveló un preocupante nivel de 1,89.

Operativo Sol y la intervención policial

En el contexto del Operativo Sol llevado a cabo por la provincia de Buenos Aires, el vehículo fue secuestrado por personal de tránsito. Es importante señalar que el límite de alcohol en sangre permitido en la provincia es cero.

Falta de documentación

Según informaron fuentes cercanas, la joven no contaba con su licencia de conducir ni con los papeles del automóvil en el momento del choque.

El accidente en Rivadavia

El choque tuvo lugar en la calle Rivadavia al 400, a solo cuatro cuadras de la costa, ubicándose entre Bartolomé Mitre y Catamarca. La investigación sobre el incidente está en manos del juzgado de faltas local.

Apoyo del novio y la propiedad del vehículo

Iñaki Gutiérrez, novio de Rolón y figura destacada del entorno político libertario, llegó al lugar para asistir a la influencer tras el accidente. Cabe resaltar que el auto no es de la joven, sino que pertenece al padre de Gutiérrez, quien es el único autorizado para conducirlo.

La trayectoria de Eugenia Rolón

Eugenia Rolón, originaria de Santa Fe, es conocida por su trabajo en redes sociales, especialmente en la campaña de Victoria Villarruel. Ha sido una pieza clave en la estrategia de comunicación del causante del furor libertario, Javier Milei.

Participación electoral

Rolón también intentó ingresar a la política, siendo candidata a convencional constituyente en Santa Fe en 2025, donde consiguió más del 20% de los votos en su localidad, San Lorenzo.