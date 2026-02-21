Google utiliza IA para eliminar 1,75 millones de apps peligrosas de la Play Store

En un destacado informe, Google revela el impacto de su tecnología de inteligencia artificial en la protección de la Play Store, logrando eliminar más de 1,75 millones de aplicaciones maliciosas en 2025.

Google, líder en el mundo digital, ha compartido recientemente su informe anual de seguridad, donde destaca la efectiva aplicación de la inteligencia artificial (IA) para resguardar la Play Store. Este innovador enfoque llevó al bloqueo de más de 1,75 millones de apps maliciosas que intentaban ingresar a la tienda oficial de Android.

Además, la empresa canceló más de 80.000 cuentas de desarrolladores que violaron las políticas de la plataforma, evidenciando su compromiso por mantener la confianza de los usuarios en su ecosistema seguro.

IA en Acción: El Músculo de la Defensa en la Play Store

El informe detalla cómo la IA ha sido crucial para identificar posibles fraudes, malware, suscripciones engañosas e invasiones de privacidad antes de que las aplicaciones lleguen a los usuarios. Este sistema de defensa ha demostrado ser indispensable frente a la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos.

Las herramientas de IA de Google ayudaron a eliminar casi 2 millones de cuentas maliciosas de la Play Store.

Una Estrategia Comprehensiva para la Seguridad en Android

Google ha enfatizado que la seguridad de Android se basa en un enfoque integral que incluye:

Revisión automatizada de aplicaciones

Monitoreo constante de cuentas de desarrolladores

Cooperación con expertos en ciberseguridad

El objetivo es interceptar amenazas desde su origen y prevenir daños reales, como fraude financiero o robo de datos personales, garantizando un entorno más seguro para todos los usuarios.