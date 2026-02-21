Paquete bomba en la Escuela de Gendarmería: dirigido al exdirector Diego Gasparutti

Un inquietante suceso se desató hoy al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde un paquete explosivo dejó a varias personas heridas y generó caos en la zona.

El estallido ocurrió alrededor de las 13:50 en el piso 11 del edificio, ubicado en Paseo Colón 500, en el barrio de San Telmo. Las primeras investigaciones revelaron que el paquete estaba destinado al exdirector de la institución, el comandante mayor Diego Gasparutti.

Tras la explosión, dos oficiales sufrieron quemaduras leves y fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME. Afortunadamente, su estado no reviste gravedad. Además, se atendió en el lugar a una persona y otra requirió asistencia por inhalación de humo.

Evacuación y Seguridad en la Zona

En respuesta al incidente, se implementó un operativo de seguridad que evacuó preventivamente a unas 320 personas, tanto del edificio como de las construcciones aledañas. Bomberos y la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar, realizando cortes de tránsito y garantizando la seguridad de la población.

Un Paquete que Llevaba Meses en la Escuela

Los investigadores determinaron que la encomienda, similar a una caja de correspondencia, había estado guardada durante aproximadamente cuatro meses en la Escuela Superior de Gendarmería. Este detalle intrigó a las autoridades, ya que Gasparutti dejó de dirigir el establecimiento en la mitad de 2024, y aún así el paquete llegó a su nombre.

Curiosamente, el exdirector se encontraba en el lugar al momento de la explosión para recoger algunas de sus pertenencias. Este hecho se ha convertido en un elemento clave en la investigación.

Investigaciones en Curso

La causa está bajo la supervisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ha solicitado pericias a la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. El objetivo es esclarecer el origen del explosivo, su ingreso al edificio y el propósito que había detrás del ataque.

Las autoridades nacionales, incluida la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular del SAME, Alberto Crescenti, también se hicieron presentes para supervisar la situación.

Por ahora, los investigadores están revisando material de las cámaras de seguridad y registros de correspondencia, buscando posibles vínculos que expliquen por qué el paquete fue enviado a Gasparutti.