Reforma Fiscal y Nuevo Impuesto: Gran Impacto en Construcción e Inversiones

La reciente reforma fiscal, que incluye cambios relevantes en la legislación sobre la venta de inmuebles y los alquileres, promete revitalizar la construcción y el sector inmobiliario en Argentina.

Reformas Clave en el Mercado Inmobiliario

En una entrevista con Canal E, el tributarista Marcelo Rodríguez presentó la nueva legislación fiscal que elimina el impuesto a la ganancia sobre las ventas de inmuebles. Esta medida, que inicia su vigencia en el presente periodo fiscal, beneficia a las personas físicas al eximir de tributos las ganancias obtenidas por la venta de propiedad.

Rodríguez destacó que, hasta ahora, estos ingresos estaban gravados con un 15% desde 2017, lo que limitaba la actividad económica en el sector. «La eliminación de esta carga impositiva favorece sin duda a la industria de la construcción», aseguró.

Exención en Alquileres y Plazos Fijos

Otro aspecto significativo de la reforma es la exención de impuestos sobre las rentas generadas por alquileres destinados a vivienda. Esta medida se aplica exclusivamente a residencias y no cubre propiedades de uso comercial.

Asimismo, se ha introducido una exención para los plazos fijos en dólares, equiparándolos a los depósitos en pesos, lo cual puede estimular aún más la inversión en el sector inmobiliario.

El Efecto de las Nuevas Normas en la Inversión

Rodríguez enfatiza que estas reformas están diseñadas para atraer capitales privados e incentivar la construcción en un momento crítico para la economía. «Al eliminar el 15% sobre las ganancias futuras, se reducen las barreras para que los inversores ingresen al mercado de proyectos inmobiliarios», explicó.

Sin embargo, aclaró que algunas operaciones permanencen gravadas, como es el caso de la venta de acciones por individuos, que sigue tributando al 15%, mientras que las sociedades de capital enfrentan tasas mayores, que oscilan entre el 25% y el 35%.

¿Qué Implicaciones Tendrá en la Recaudación?

Sobre el impacto que estas reformas tendrán en la recaudación fiscal, Rodríguez consideró que no será significativo y que el verdadero desafío radica en el efecto multiplicador que puede generar la actividad en la construcción. «La industria de la construcción tiene un potencial enorme para dinamizar la economía», afirmó, haciendo hincapié en que una carga impositiva futura alta puede desincentivar a inversores.

Desde su perspectiva, la reforma fiscal prioriza el crecimiento económico a largo plazo sobre la recaudación inmediata, confiando en que un aumento en la actividad económica compensará la posible pérdida de ingresos fiscales.