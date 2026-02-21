¡Impactante! Therian serpiente sorprende en un shopping colombiano: el video que todos comentan

Un impactante video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a una joven que imita el movimiento de una serpiente en un centro comercial colombiano, desatando reacciones de asombro y controversia.

El clip, compartido por el periodista Gonzalo Iver en X, ha generado un aluvión de opiniones. En su publicación, Iver preguntó retóricamente sobre la creciente tendencia, insinuando que «¿esto es más contagioso que el COVID?». El video acumuló miles de visualizaciones, evidenciando una amplia variedad de reacciones que van desde la burla hasta el debate serio sobre la identidad personal.

El Surgimiento del Fenómeno ‘Therian’

Este insólito incidente no se presentó en aislamiento. Recientemente, Infobae Colombia reportó el «primer avistamiento» de ‘therians’ en Bogotá, donde un grupo de tres personas se desplazaba en cuatro patas cerca de un cine, lo que provocó una ola de memes y comentarios asombrados. Se han organizado encuentros en ciudades como Cartagena y Cali, lo que sugiere que la subcultura ‘therian’ ha comenzado a arraigarse en el país.

¿Qué Son los Therians?

De acuerdo con el International Anthropomorphic Research Project, los therians son personas que se identifican profunda y espiritualmente con un animal no humano. Este fenómeno no se limita a un simple disfraz o juego, sino que representa una parte esencial de su identidad. Los ‘therians’ experimentan «shifts», donde sienten cambios en su percepción personal, y pueden prácticar «quadrobics», que es moverse en cuatro patas, a menudo usando máscaras y orejas sintéticas para expresarse.

La Comunidad en Argentina

En Buenos Aires, la comunidad ‘therian’ cuenta con más de 200 miembros, muchos de los cuales se agrupan en la llamada «Comunidad Xul Solar», una iniciativa creada por jóvenes como Aguará y Apolo. Estas reuniones suelen llevarse a cabo en el Barrio Chino o en plazas de Belgrano. Allí, los miembros saltan, ladran, persiguen palomas y venden accesorios para ayudar con sus emprendimientos. «Ver algunos animales es vernos en un espejo», señala Aguará. Apolo, por su parte, expresa: «No lo elijo. Siento la necesidad de volar».

Un Fenómeno Social en Evolución

El psicólogo Damián Supply analiza este fenómeno como una expresión de búsqueda de pertenencia en la adolescencia, diferenciando a los therians de los furries, quienes suelen participar en cosplays como un pasatiempo. Este movimiento comenzó en foros en los años 90 y ha visto un resurgimiento significativo gracias a plataformas como TikTok.

Reacciones Encontradas

El incidente de la joven reptando ha generado respuestas mixtas tanto en Argentina como en Colombia. Existen sentimientos de fascinación y rechazo, así como un sentido del humor que algunos consideran vital. Mientras que para muchos esta tendencia es una forma auténtica de expresión de identidad, otros la desestiman como una «payasada». Con videos como el de la «therian serpiente» cruzando fronteras, el fenómeno no muestra señales de detenerse.