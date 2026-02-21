Fallece a los 81 años Anna Murdoch-Mann, autora y exesposa de Rupert Murdoch

Fallece Anna Murdoch-Mann: La Exesposa del Magnate Mediático que Dejó Huella

La autora y filántropa Anna Murdoch-Mann, exesposa del influyente magnate australiano Rupert Murdoch, ha fallecido a los 81 años en su hogar en Palm Beach, Florida.

El deceso de Murdoch-Mann fue confirmado el pasado viernes por medios afines al conglomerado de su exmarido. Durante sus 31 años de matrimonio, Anna desempeñó un papel fundamental en la construcción del imperio de News Corp, siendo madre de tres hijos: Elisabeth, James y Lachlan, actual presidente de la compañía.

Una Vida en el Epicentro del Poder Mediático

Anna y Rupert se separaron en 1998 tras el escándalo de una relación extramarital de este último. Su divorcio, finalizado en 1999, incluyó un acuerdo que le otorgó a Murdoch-Mann alrededor de 1.7 mil millones de dólares. Pocos días después de la separación definitiva, Rupert contrajo matrimonio con Wendi Deng en una ceremonia a bordo de su yate en Nueva York.

En 1999, Anna se unió en matrimonio con el financista William Mann, quien falleció en 2017. Posteriormente, Anna contrajo nupcias con Ashton dePeyster en 2019.

Un Retrato Íntimo de su Matrimonio

En una reveladora entrevista con la revista Australian Women’s Weekly en 2001, Murdoch-Mann compartió las dificultades de su matrimonio con Rupert, describiéndolo como “extremadamente duro y decidido” en su camino, sin mostrar interés en sus esfuerzos por salvar la relación.

La Dinámica Familiar y su Legado

Navegando por las complejidades familiares, Anna expresó su preocupación por la rivalidad entre sus hijos en la lucha por ser el sucesor de Rupert. Esta dinámica familiar ha inspirado la exitosa serie de HBO, «Succession». En septiembre de 2025, se anunció que su hijo Lachlan consolidaría el control del vasto imperio mediático creado por su padre.

Una Trayectoria Profesional Impresionante

Nacida como Anna Torv en Glasgow, Escocia, su familia se mudó a Australia en 1944. Su carrera como periodista comenzó en el Sydney Daily Mirror, donde conoció a Rupert, quien en ese momento adquiría el diario. Además, Anna publicó tres novelas y se comprometió con causas filantrópicas que beneficiaban a niños necesitados.

Contribuciones y Reconocimientos

Una ferviente católica, su fe fue un pilar importante durante los momentos difíciles de su vida. Ocupó roles de liderazgo en diversas organizaciones benéficas y fue honrada como Dama de la Orden de San Gregorio Magno por el Papa Juan Pablo II en 1998.

Anna también fue tía de la actriz galardonada Anna Torv, quien, en una ironía del destino, retrató a una ancla de noticias en la serie «The Newsreader», ambientada en los años 80, un período en el que su tía era una de las mujeres más influyentes dentro del imperio Murdoch.