Transforman desechos de langostinos en un valioso alimento para animales

Científicos argentinos han desarrollado un método revolucionario para convertir 30.000 toneladas de desperdicios en un valioso superalimento, prometiendo transformar la industria pesquera y mejorar la nutrición animal.

Un grupo de investigadores del CONICET – Centro Nacional Patagónico (CENPAT) ha puesto en marcha una iniciativa innovadora llamada ShrimpSolutions. Esta biotecnología busca convertir las cabezas de langostinos, que solían ser desechadas, en pellets de alto valor nutricional, contribuyendo a un modelo de negocio más sostenible en la pesca.

En las plantas pesqueras, la cabeza del langostino es frecuentemente descartada, ya que el enfoque comercial se centra en la cola. Sin embargo, esta parte del crustáceo contiene casi la mitad de su peso y es rica en proteínas de calidad, compuestos bioactivos y minerales esenciales que pueden enriquecer la dieta animal.

Un Potencial Sin Explorar

Perto de Puerto Madryn, se generan aproximadamente 30.000 toneladas anuales de estos desechos, una cifra significativa que abre la puerta a soluciones innovadoras para maximizar el aprovechamiento de estos recursos.

Innovación en el Proceso

El director del CESIMAR, Augusto Crespi, lidera el proyecto que busca procesar las cabezas de langostinos mediante avanzados métodos biotecnológicos para obtener un pellet seco altamente nutritivo. Esta innovación permite conservar las propiedades de la materia prima sin necesidad de cadena de frío, facilitando su almacenamiento y uso.

Crespi destacó que, aunque existen métodos de eliminación de residuos como el enterramiento, el volumen de desechos generados cada año presenta una oportunidad valiosa para desarrollar alternativas más rentables y sostenibles.

Apoyo y Financiamiento para la Innovación

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia del Chubut y financiamiento de los Proyectos Federales de Innovación (PFI) del COFECYT. Los recursos se destinarán a la compra de equipamiento para habilitar una planta piloto que dará vida a esta iniciativa.

Al alinearse con los principios de la Economía Azul, ShrimpSolutions no solo busca revalorizar los subproductos de la pesca, sino también demostrar cómo la ciencia y la tecnología pueden generar soluciones productivas con alto valor nutricional, generando empleo y mejorando la sostenibilidad en la región de la Patagonia.