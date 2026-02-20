Impiden la Adquisición del ‘Prisma’ Mexicano por Riesgo de Monopolio

El gobierno mexicano detuvo la compra del 51% de Prosa por parte de Visa, lo que genera interrogantes sobre el futuro de las fusiones en el sector financiero de la región.

Decisión regulatoria en México

La Comisión Nacional Antimonopolio de México decidió frenar la adquisición del 51% del capital de Prosa, uno de los líderes en procesamiento de pagos en el país. La medida se tomó al considerar que la operación podría perjudicar la competencia y afectar a millones de usuarios en el mercado de pagos digitales.

Riesgos para la competencia

La CNA argumentó que la fusión representaba un riesgo importante para la competencia al concentrar el mercado, lo que podría limitar las opciones de los consumidores y brindar ventajas desproporcionadas a Visa sobre otros competidores. Aunque Visa intentó ofrecer soluciones para mitigar estos problemas, las propuestas fueron catalogadas como insuficientes.

Respuesta de Visa ante el rechazo

Tras la decisión, Visa expresó su desacuerdo, sosteniendo que la integración con Prosa podría impulsar la competencia y modernizar el sector de los pagos digitales en México, beneficiando tanto a consumidores como a empresas. La compañía también anunció que revisará la resolución y evaluará opciones legales.

Un mensaje claro de las autoridades

Este revés subraya la creciente vigilancia por parte de las autoridades mexicanas en relación con las fusiones y adquisiciones dentro del sector financiero, priorizando la protección de la competencia y del consumidor frente a la expansión de grandes actores como Visa.

Fortalecimiento de Visa en Argentina

A diferencia de su situación en México, Visa ha logrado afianzar su posición en Argentina al adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay, dos actores clave del ecosistema de pagos digitales argentino. Prisma es un destacado procesador de pagos electrónicos, mientras que Newpay gestiona infraestructuras fundamentales como la red de cajeros Banelco y la plataforma de pagos PagoMisCuentas, que manejan una gran cantidad de transacciones mensuales.

Innovaciones y mejoras en la infraestructura

Este movimiento representa un importante refuerzo para la infraestructura de pagos en Argentina, permitiendo a Visa introducir servicios más modernos y seguros mediante tecnologías de vanguardia, como la tokenización de tarjetas y la autenticación biométrica. La finalidad es promover una mayor adopción de pagos digitales en el país.

Oportunidades en un mercado en expansión

Con una inversión estimada de cerca de 1.500 millones de dólares, Visa busca no solo aumentar su capacidad operativa, sino también desafiar a competidores locales como Mercado Pago, que han ganado terreno con sus soluciones digitales.

Un futuro prometedor para los pagos digitales en Argentina

La compra de Prisma y Newpay también facilitará la implementación de pagos sin contacto y programas de fidelización, mejorando la velocidad y seguridad de las transacciones en un mercado de pagos digitales cada vez más activo. Se espera que esta operación se concrete en el segundo trimestre fiscal de 2026, marcando un paso decisivo en el fortalecimiento de la infraestructura financiera de Argentina.

Las autoridades locales, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, han celebrado la inversión y su potencial para validar el rumbo económico del país. Sin embargo, queda a la espera la aprobación de la fusión por parte de Defensa de la Competencia.