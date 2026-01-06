Grabois Insulta a Periodistas en Vivo: La Respuesta de Milei

Durante una reciente movilización frente a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Juan Grabois encendió un intenso debate con periodistas. Esta manifestación se realizó para expresar el rechazo a la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Grabois, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estuvo hablando con A24 cuando el intercambio se tornó candente. En medio de la discusión, defendió al régimen venezolano y criticó la cobertura mediática, afirmando: «Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que aquí lo que se discute no es la democracia, sino el petróleo.»

Contrapuntos en la Entrevista

El diálogo se tornó agresivo cuando Grabois reprochó las preguntas sobre la crisis humanitaria en Venezuela, considerándolas una distracción. «¿Quieres discutir un punto que no está en discusión porque te conviene para justificar una agresión imperial?» preguntó con determinación. Destacó su postura firme, calificando la agresión como un «crimen de guerra.»

Reacciones en el Estudio

El tono de la conversación provocó una desesperada intervención desde el estudio. El conductor intentó calmar a Grabois, quien no solo mantuvo su actitud desafiante, sino que intensificó la situación. «Claramente sos muy pelotudo y te lo tengo que decir,» remarcó al periodista, lo que generó descontento en el set.

La Respuesta de Javier Milei

El intercambio no pasó desapercibido y llegó a las redes sociales, particularmente a Javier Milei. El presidente citó el video del cruce en Twitter con un contundente: «Nunca nos olvidemos que enfrente tenemos a este tipo de personajes… Fin.»

Grabois no tardó en responder: «El que se dedicó a insultar a medio país ahora se escandaliza por mis modales. Hipócritas.» La situación refleja las divisiones políticas en el país y se convierte en un reflejo de las tensiones sociales actuales.