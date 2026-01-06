Jujutsu Kaisen Temporada 3: Estreno, Horarios en Crunchyroll y Todo Lo que Debes Saber de The Culling Game Parte 1

La comunidad de fanáticos se prepara para el regreso de Jujutsu Kaisen con su temporada más intensa, que explorará el temido arco "The Culling Game". Este nuevo capítulo promete llevar a los personajes a límites inimaginables.

Un Viaje al Caos: La Continuación Tras Shibuya

La animación de Studio MAPPA retoma la narrativa justo después de los devastadores eventos del incidente de Shibuya. Con Gojo Satoru sellado y Yuji Itadori enfrentando una nueva condena, la historia se adentra en un caos aún mayor liderado por Kenjaku, quien busca sumir a Japón en una tormenta de maldiciones.

Una Temporada Llenas de Combates y Estrategias Mortales

La tercera temporada se promete desafiante: no solo se ampliarán las batallas, sino que también se profundizará en las crueles reglas de «The Culling Game». Este arco obliga a los protagonistas a luchar no solo por sus vidas, sino también por la de innumerables inocentes. La cuenta regresiva ya ha comenzado.

Fecha de Estreno y Transmisión Global

La tan esperada temporada 3 de Jujutsu Kaisen se lanzará en Japón el jueves 8 de enero de 2026. Los espectadores de América y Europa podrán disfrutar del primer episodio el mismo día, aunque con diferencias horarias significativas.

Horarios de Estreno por Región

Para aquellos en distintas partes del mundo, aquí algunos de los horarios de transmisión:

América Latina: 11:26 PM (7 de enero)

España: 5:26 AM (8 de enero)

EE. UU. (EST): 12:26 AM (8 de enero)

¿Cuántos Episodios Tendrá?

Se espera que la tercera temporada de Jujutsu Kaisen cuente con entre 24 y 25 episodios, permitiendo así una exploración exhaustiva del arco de «The Culling Game». Este arco se concibe como un desafío a gran escala donde los participantes deben obtener puntos a través de batallas mortales.

Desvelando «The Culling Game»

Después del catastrófico evento de Shibuya, Jujutsu Kaisen introduce «The Culling Game», un juego de supervivencia en el que hechiceros y usuarios de maldiciones deben aniquilarse entre sí para conseguir puntos. Esta trama no sólo presenta intensas peleas, sino que también examina los límites de la moralidad y la ética dentro del universo de Jujutsu Kaisen, lo que lo convierte en un punto de quiebre para la franquicia.

Un Arco que Transformará la Trama

La temporada 3, titulada «The Culling Game Part 1», se enfocará en las desesperadas batallas en cada colonia de Tokyo y la búsqueda de Yuji y Megumi para encontrar a Tsumiki Fushiguro. Este arco promete no solo confrontaciones espectaculares, sino una profunda reflexión sobre las decisiones que los personajes deben tomar en un mundo donde la vida y la muerte están en constante juego.