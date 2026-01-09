Gran Cumbre: Lanzamiento de la Temporada Teatral en Mar del Plata

Mar del Plata da la Bienvenida a la Temporada Teatral: El Teatro Tronador BNA brilla con Estrellas

Con un almuerzo de gala, el Teatro Tronador BNA lanza su temporada teatral de verano, reúne a figuras destacadas y promete un espectáculo inolvidable.

El Teatro Tronador BNA ha abierto sus puertas con un evento exclusivo, donde se dieron cita numerosas personalidades del mundo del teatro en Mar del Plata. Este encuentro marca el inicio de una temporada estival llena de sorpresas y talento.

Organizado por Marcelo González, el almuerzo reunió a destacados artistas y productores, quienes celebraron el comienzo de lo que se perfila como dos meses de brillantes presentaciones en la costa argentina.

Un Encuentro de Estrellas del Escenario

González, productor del Tronador, fue el anfitrión ideal no solo para los elencos que actuarán en su icónico teatro, sino también para otros artistas de distintas compañías tanto comerciales como under.

Celebridades que Marcarán la Temporada

Entre los presentes, no faltaron figuras como Gabriel Goity, Daniel Miglioranza, Fernando Lupiz, y Larry de Clay, que representaron a la obra Cyrano, actualmente en cartelera los miércoles y jueves en el Tronador. El elegante salón del hotel se vio inundado de sonrisas, incluyendo al reconocido Gerardo Romano, el famoso capocómico Alfredo Casero, y el comediante Alakran, quienes animarán al público con su espectáculo Cha Cha Cha en el Teatro Carreras.

Una Parrilla de Talentos Variados

Artistas como Jose María Muscari, Diego Ramos, y Julieta Ortega también se hicieron presentes, representando Sex, una obra que deslumbrará al público de martes a domingo en el Teatro América. Otros nombres destacados incluyeron a Leticia Siciliani y César “Banana” Pueyrredón por La llamada, mientras que Damián de Santo y Martín Seefeld llegaron en representación de Una Clase Especial.

Más Espectáculos para Disfrutar

El evento también contó con la presencia de Rodrigo «Vagoneta», líder del grupo que presentará Delivery de humo, y Facundo Arana, quien se suma a la temporada con su unipersonal En el Aire. Entre los asistentes, Nito Artaza, Vanina Escudero y Mónica Farro se fotosintetizaban en la compañía del célebre Alejandro Paker y Kitty Locane, quienes dirigirán Passion.

Un Espacio Cultural en Expansión