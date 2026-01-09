MiniMax: El unicornio chino de IA se dispara más del 100% en su debut en Hong Kong

La empresa china de inteligencia artificial MiniMax ha marcado un hito al incrementar su valor en un 109% durante su primer día de cotización en la Bolsa de Hong Kong, recaudando unos USD 619 millones. Este fenómeno resalta el creciente interés de los inversores en el dinámico sector tecnológico.

El debut de MiniMax es un claro indicador de la fuerte demanda que está experimentando la industria de la inteligencia artificial en China. En un contexto global donde las aplicaciones generativas cobran protagonismo, las empresas tecnológicas están en el centro de la atención de los inversionistas.

El Enorme Impacto de la OPI de MiniMax

La compañía ha sabido captar la atención desde su fundación en 2022, ahora reportando más de 200 millones de usuarios. Su herramienta destacada, Hailuo AI, es un generador de videos que ha conquistado el mercado. El CEO Yan Junjie, exejecutivo de SenseTime, enfatizó en la importancia de la innovación y la apertura para el desarrollo de la inteligencia artificial durante la ceremonia de lanzamiento.

Competencia en el Mercado de IA

El ascenso de MiniMax se produce justo después del debut de su competidor Zhipu AI, cuyo valor aumentó más del 12% en su primera jornada. Esto evidencia la creciente competitividad y la transformación del ecosistema de inteligencia artificial en Asia, ante el inminente interés de firmas estadounidenses como OpenAI y Anthropic, que también buscan salir a bolsa.

Inversión en Futuro y Desarrollo

MiniMax destinará los fondos recaudados en su oferta pública inicial a la investigación y desarrollo durante los próximos cinco años. Su equipo, compuesto por expertos que han trabajado en gigantes como Google, Microsoft y Alibaba, tiene como objetivo avanzar en la creación de modelos fundamentales y productos innovadores de IA.

La Revolución de la Inteligencia Artificial

El movimiento de MiniMax en el mercado sugiere un cambio significativo en la percepción de la inteligencia artificial no solo en China, sino también a nivel global. La combinación de talento, inversión y un enfoque en la innovación puede establecer nuevos estándares en la industria.