Brigadistas cordobeses luchan contra incendios en Chubut: más de 60 voluntarios en acción

La provincia de Córdoba inicia un importante despliegue nacional de bomberos voluntarios y especialistas para hacer frente a los devastadores incendios forestales en Chubut, cuya gravedad amenaza a poblaciones, viviendas y la fauna local.

Córdoba ha activado un operativo de asistencia sin precedentes, enviando un equipo de bomberos voluntarios junto a expertos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) para ayudar a controlar los incendios que asolan Chubut. Estas llamas, que avanzan por terrenos montañosos, han forzado la evacuación de habitantes y visitantes en varios puntos críticos.

Despliegue de Fuerzas para Enfrentar la Emergencia

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, anunció en Cadena 3 que el operativo contará con la participación de 60 bomberos voluntarios y 28 profesionales del ETAC, quienes serán coordinados por la Federación de Bomberos junto a diversas agrupaciones provinciales. Esta colaboración interprovincial es esencial para hacer frente a la magnitud del desastre.

Condiciones Desafiantes en el Terreno

Los brigadistas enfrentarán un escenario de gran complejidad, ya que los focos de incendio se localizan en áreas montañosas, caracterizadas por terrenos irregulares y una vegetación densa que favorece la rápida propagación del fuego. La geografía y la fauna local añaden un nivel de dificultad adicional a las labores de extinción.

Logística y Traslado a Chubut

El traslado del equipo hacia la zona afectada será terrestre, dado el gran volumen de equipamiento necesario para combatir las llamas. Según detalló Schreiner, recorrerán entre 1.800 y 2.000 kilómetros utilizando vehículos asignados por los cuarteles y el ETAC, lo que pone de manifiesto la seriedad de la situación actual en Chubut.

Este esfuerzo responde a una realidad alarmante: los incendios forestales han dejado de ser eventos ocasionales y se han transformado en una menace recurrente que exige una respuesta coordinada y efectiva ante emergencias ambientales que trascienden las fronteras provinciales.